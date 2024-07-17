Лукьянов: Приход Трампа усложнит политический ландшафт Европы

Политолог Лукьянов: У Трампа немного сторонников в Евросоюзе

Tекст: Евгений Поздняков

«Важно понимать, что приверженность Венгрии Дональду Трампу является аномалией для ЕС. Позиция Будапешта сложилась из множества факторов, одним из которых являются крайне теплые отношения премьер-министра страны Виктора Орбана с экс-президентом США. Именно поэтому он безоговорочно сделал ставку на победу республиканцев», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Думаю, что глава венгерского правительства надеется стать основным связующим звеном между Европой и администрацией Трампа. На это у него имеются все шансы. Других очевидных сторонников экс-главы Белого дома назвать, пожалуй, непросто. Возможно, за его победу в выборах уже скрестил пальцы премьер-министр Словакии Роберт Фицо», – отмечает он.

«У них достаточно схожи политические взгляды. Более того, они оба пережили покушение, что также может способствовать их сближению в личном плане. Возможно, возвращению Трампа будет рад и президент Польши Анджей Дуда, который поддерживал с ним неплохие контакты в период президентства Трампа», – акцентирует эксперт.

«В некоторых странах у бывшего американского лидера также имеются влиятельные союзники. Например, в Нидерландах в пользу республиканцев часто высказывается Герт Вилдерс, лидер крайне-правой «Партии Свободы». В Британии имеется заметная фигура Найджела Фараджа, взгляды которого также перекликаются с мировоззрением Трампа», – уточняет собеседник.

«Однако все перечисленные личности не надеются на материальные выгоды от прихода к власти республиканцев. Все-таки их страны находятся достаточно далеко от США. Их поддержка экс-президента Штатов строится в большей степени на ожидании политических перемен. Возвращение Трампа в Белый дом придаст колоссальный импульс для развития их партий», – считает Лукьянов.

«Дело в том, что за последние три года большинство стран ЕС сделали ставку на Америку. Они добровольно встроились в фарватер внешней политики Вашингтона, не видя для себя возможности для реализации самостоятельных инициатив. В частности, речь идет о Франции и Германии, которые совершенно не хотят рушить обретенную стабильность», – добавляет он.

«Их заинтересованность в Джо Байдене объясняется тем, что он не будет оказывать на Брюссель политического давления с целью вынудить Евросоюз перейти к более суверенным действиям. Трамп же вполне способен на подобное решение. В этом случае, политический ландшафт ЕС заметно усложнится», – детализирует эксперт.

«Тем не менее, катастрофы не произойдет. Как показали предыдущие четыре года власти экс-главы Белого дома, необратимых изменений не бывает. Однако его новый президентский срок может активизировать правые силы в союзе, которые более точно понимают мировоззрение Трампа. Именно этот фактор достаточно сильно пугает европейцев», – заключил Лукьянов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт «скрестил пальцы» за победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом он сообщил РИА «Новости». По его словам, именно при экс-главе Белого дома отношения Штатов с республикой пребывали на высоте.

«Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение. Я полагаю, что у нас есть право скрестить пальцы», – добавил он. Кроме того, он отметил, что в настоящий момент рано говорить о том, кто именно одержит победу в грядущем голосовании. Однако он добавил, что именно при Трампе «в мире не велись и не начинались» никакие серьезные конфликты. «Теперь уже два с половиной года мы живем в тени войны по соседству с нами», – заключил глава венгерского МИД.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в период с 2016 по 2020 между Москвой и Вашингтоном сохранялся диалог, что «можно отнести к положительным моментам». С другой стороны, он отметил, что при Трампе «ничего хорошего для России не делалось, наоборот вводились новые ограничения».

Между тем, кандидат от Республиканской партии постепенно начинает формировать возможную администрацию США. Так, на пост вице-президента он выбрал сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. По мнению американиста Дмитрия Дробницкого данный шаг можно считать «объявлением войны» всем либералам.

В свою очередь на должность государственного секретаря Штатов рассматривается Ричард Гренелл, ранее работавший в Германии в качестве американского посла. Одно из его идей является создание «автономных зон» на Украине. Детали своей инициативы он не уточнил.