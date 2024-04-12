  • Новость часаСМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
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    Как Франция будет ковать оружие против России
    Опубликовано видео подрыва в Москве иномарки с экс-офицером СБУ Прозоровым
    В Британии допустили передачу лазерного оружия Украине
    Назван срок первого пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»
    Удар нанесен по месту скопления ВСУ в городе Сумы
    Лукашенко: Никакие французы не будут защищать Украину
    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
    Россияне впервые в истории совершили стратосферный прыжок на Северный полюс
    Иноагент Невзоров стал фигурантом второго уголовного дела
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России выгодна формула «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    35 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    31 комментарий
    12 апреля 2024, 17:18 • Новости дня

    Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС

    Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС Новицким и Василевской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу с космонавтами Героем России Олегом Новицким и Героем Белоруссии Мариной Василевской.

    «Сегодня праздник – День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали. Сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу. И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос, – это только внешнее проявление нашей совместной деятельности», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Новицкий и Василевская стали участниками экспедиции на Международную космическую станцию, куда 25 марта их доставил российский корабль «Союз МС-25», передает РИА «Новости». Они вернулись на Землю 6 апреля вместе с американской Лорал О'Хара.

    Для Новицкого это был четвертый полет, Василевская – первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС. Указом президента России Василевская и Новицкий награждены орденами Гагарина.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко с космонавтами.

    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

    Коментарии (71)
    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы

    Эксперт Эйсмонт: «Ангара-А5» будет использована для строительства новой российской орбитальной станции

    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новая ракета будет использована при строительстве российской орбитальной станции и позволит планировать экспедиции к Луне и планетам Солнечной системы, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, комментируя успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

    «Данный запуск проходит по разряду испытательных. Это значит, что в любой момент специалисты могут столкнуться с нештатной ситуацией, это нормально. После выяснения причин, неисправности устраняют и двигаются дальше, что мы видим и в данном случае. Тем более, судя по тому, что переносы были всего на сутки, трудности, с которыми столкнулись, не были существенными, их очень оперативно преодолели – и состоялся успешный запуск», – говорит Эйсмонт.

    Он подчеркивает, что отмена первого пуска состоялась по причине нештатного срабатывания клапанов, во второй раз специалисты тоже столкнулись с незначительной проблемой. Это указывает на то, что система обнаружения неполадок работает исправно и является надежной. «Дважды отложенный старт, в общем, отношу к успеху, потому что своевременно обнаружить вот такие неисправности и тут же их устранить – это тоже непростая задача. И потом, как хорошо вышло, что запуск «Ангары-А5» состоялся в преддверии Дня космонавтики, который уже завтра», – рассказывает эксперт.

    Теперь страна может рассчитывать в дальнейшем на использование тяжелого носителя для целого комплекса задач. «Во-первых, уже пришло время переходить на новый носитель, поскольку прежний – «Протон-М» – устарел. Во-вторых, мы получили инструмент строительства Российской орбитальной станции (РОС), которая станет платформой для отработки технологий полетов на Луну и строительства лунной базы. Конечно, есть еще над чем работать. Как мы видели, состоялся беспилотный запуск, без экипажа, поэтому нужно еще поработать над тем, чтобы эта ракета была пригодна для запуска пилотируемых аппаратов», – рассуждает Эйсмонт.

    Сейчас пилотируемые запуски планируется осуществлять в основном с помощью космического корабля «Союз», продолжает собеседник. Но для полетов на Луну характеристик «Союза» недостаточно, здесь может быть использована «Ангара», считает эксперт. Новая ракета для таких полетов годится и позволит России свободнее себя чувствовать при планировании экспедиций к Луне и планетам Солнечной системы.

    «В общем, возможности сильно расширились, появились и инструменты для реализации этих возможностей. Они у нас получились, что называется, по последнему слову техники – очень современные, на уровне последних достижений космических технологий», – заключил Эйсмонт.

    11 апреля ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» стартовала с площадки 1А космодрома Восточный. Ранее запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный отменяли два раза подряд – 9 и 10 апреля.

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    12 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве

    МИД вызвал посла Франции из-за слов Сежурне о российском руководстве

    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД России, поводом послужило высказывание французского министра иностранных дел Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с Москвой из-за «содержащих ложные сведения заявлений» руководства страны.

    Сежурне заявил, что французская сторона не заинтересована в диалоге с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, сообщили в МИД, передает РИА «Новости».

    Москва расценивает подобные заявления как «сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», послу указано на недопустимость таких высказываний, подчеркнули в российском дипведомстве.

    В январе посла Франции вызывали в МИД из-за французских наемников в Харькове.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

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    12 апреля 2024, 08:21 • Новости дня
    Украина безуспешно попыталась обвинить Россию в обстрелах ЗАЭС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе внеочередной сессии Совета МАГАТЭ по Запорожской АЭС украинская сторона безуспешно пыталась переложить ответственность за обстрелы станции на Россию, звучали неубедительные аргументы, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По его словам, большинство участников заседания понимают, что обстрелы совершили украинцы, притом, что украинская сторона твердила о «российской операции под фальшивым флагом», передает РИА «Новости».

    Также Ульянов выразил сожаление, что западные страны не готовы осудить действия Киева, а МАГАТЭ воздерживается от прямого указания виновника обстрелов.

    «Создается атмосфера, которая поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям», – подчеркнул дипломат.

    В заключение Оо выразил надежду, что внеочередная сессия МАГАТЭ все же побудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

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    12 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Назван срок первого пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров: Многоразовую метановую ракету «Амур-СПГ» планируется запустить в 2030 году

    Назван срок первого пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ», разработку которой ведет самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», запланирован на 2030 год, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    По его словам, самарский РКЦ «Прогресс» работает над созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса под названием «Амур-СПГ», которая строится с применением новых технологических принципов, что снизит себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пуска, передает ТАСС. Мантуров добавил, что пуск ракеты запланирован на 2030 год.

    Он рассказал также, в интересах Роскосмоса АО «Корпорация «МИТ“» ведет разработку ракеты «Старт-1М», ее запланировали запустить в 2026 году.

    Мантуров отметил также, что для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов, а до конца этого года планируется запуск еще более, то есть всего в текущем году в общей сложности ожидается запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых. Он отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов.

    Ранее сообщалось, что рядом с СК «Ангара» на космодроме Восточный будет построен стартовый комплекс «Амур-СПГ».

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    12 апреля 2024, 16:23 • Новости дня
    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

    Путин вновь поговорил по телефону с семьей оленеводов с Ямала

    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.

    В январе глава государства встретился с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, среди которых была чета Пяк. Тогда глава семьи Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля их браку с супругой Зоей исполняется 50 лет.

    В ходе состоявшегося телефонного разговора глава государства поздравил супругов Енксю и Зою Пяк с золотой свадьбой, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    В разговоре также приняли участие белорусский лидер Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.

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    12 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко: Никакие французы не будут защищать Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Французы будут защищать Украину. Это смех. Никакие французы туда не полезут и защищать не будут, это все разговоры», – приводит его слова ТАСС.

    Он назвал угрозы отправки французских военных на Украину попыткой запугать. При этом Лукашенко назвал ложью заявления о том, что Белоруссия планирует вступить в конфликт.

    Между тем Минск усилил охрану и оборону объектов инфраструктуры у украинской границы. В случае попыток нанести удар с украинской стороны последует жесткий ответ.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он предполагал, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции».

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    11 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту

    «Ангара-А5» с блоком «Орион» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту

    «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Разгонный блок «Орион», запущенный с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5», вывел на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Отмечается, что теперь основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний полностью выполнена, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    Это стало первым успешным пуском «Ангары-А5» с Восточного и завершило летно-конструкторские испытания ракетного комплекса «Амур».

    Отделение испытательной нагрузки от «Ориона» не планировалось. Теперь блок вместе с ней уйдет на орбиту хранения, чтобы не создавать помех другим аппаратам на геостационарной орбите.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома 11 апреля.

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    11 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной

    Лукашенко не увидел необходимости в создании «санитарной зоны» на белорусско-украинской границе

    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимости в создании так называемой санитарной зоны вдоль границы Белоруссии и Украины на данный момент нет, заявил президент республики Александр Лукашенко перед встречей в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, в Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается «санитарной зоны» Украины с Россией – ну, ее надо еще создать», – передает слова президента ТАСС.

    Лукашенко также отметил, что Минск готов к возможной отправке Западом военных к украинско-белорусской границе. «Не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. А эскалация — это поставка оружия, боеприпасов», – пояснил Лукашенко.

    Он напомнил, что на Западе уже говорят о возможной отправке военных на Украину. «Ждем, пусть перебрасывают», – заявил глава Белоруссии.

    Напомним, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

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    11 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова конструктивно работать над урегулированием ситуации на Украине, но без навязывания ей позиций, не основанных на реалиях, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    Он отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой в надежде победить на поле боя, передает ТАСС. Сейчас там понимают, что это невозможно, добавил Путин.

    «Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение», – указал российский лидер.

    Ранее Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии.

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    11 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин: Киев «выбросил в помойку» стамбульские договоренности

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку», напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Мы это начали в двух городах, потом перебралась переговорная команда в Турцию, в Стамбул, там завершили практически эту работу большую, <…> парафировали с обеих сторон <…> этот документ. Потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этих договоренностей», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он напомнил, что «тогда нам говорили, что нельзя подписывать документ – Украина не может подписывать «с пистолетом у виска», нужно отвести войска от Киева, мы это сделали. Сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку».

    Ранее Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

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    11 апреля 2024, 20:08 • Новости дня
    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления

    Экономист Лизан: Удар по Трипольской ТЭС существенно осложнит функционирование энергосистемы страны

    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оценить масштабы ущерба энергосистемы Украины в настоящий момент сложно. Сделать это можно лишь по косвенным данным. Однако уже сейчас понятно, что страна стоит на грани начала веерных отключений света, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

    «Энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире. Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.

    «В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны. Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.

    Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.

    «При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает он.

    «Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины. Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

    Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».

    В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

    Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.

    Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.

    Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.

    Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как считают эксперты, тем самым Россия отключает энергосистемы больших городов.

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    11 апреля 2024, 18:56 • Новости дня
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

    Вместе с Лукашенко в Россию прилетела первая женщина-космонавт в истории республики Марина Василевская, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются в четверг во время рабочего обеда.

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