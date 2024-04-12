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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    27 комментариев
    12 апреля 2024, 13:20 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко с космонавтами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу с участниками 21-й экспедиции на МКС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Путин и Лукашенко продолжат общение в Москве, после этого они встретятся с космонавтами, участвовавшими в 21-й экспедиции на МКС, сказал Песков, передает ТАСС.

    В числе участников встречи – Герой России Олег Новицкий и Герой Белоруссии Марина Василевская.

    Представитель Кремля отметил, что космическое сотрудничество является одним из приоритетных направлений взаимодействия России и Белоруссии.

    У стран в этой сфере «очень высокая» степень интеграции.

    Напомним, в пятницу в Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии.

    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

    Коментарии (61)
    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы

    Эксперт Эйсмонт: «Ангара-А5» будет использована для строительства новой российской орбитальной станции

    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новая ракета будет использована при строительстве российской орбитальной станции и позволит планировать экспедиции к Луне и планетам Солнечной системы, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, комментируя успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

    «Данный запуск проходит по разряду испытательных. Это значит, что в любой момент специалисты могут столкнуться с нештатной ситуацией, это нормально. После выяснения причин, неисправности устраняют и двигаются дальше, что мы видим и в данном случае. Тем более, судя по тому, что переносы были всего на сутки, трудности, с которыми столкнулись, не были существенными, их очень оперативно преодолели – и состоялся успешный запуск», – говорит Эйсмонт.

    Он подчеркивает, что отмена первого пуска состоялась по причине нештатного срабатывания клапанов, во второй раз специалисты тоже столкнулись с незначительной проблемой. Это указывает на то, что система обнаружения неполадок работает исправно и является надежной. «Дважды отложенный старт, в общем, отношу к успеху, потому что своевременно обнаружить вот такие неисправности и тут же их устранить – это тоже непростая задача. И потом, как хорошо вышло, что запуск «Ангары-А5» состоялся в преддверии Дня космонавтики, который уже завтра», – рассказывает эксперт.

    Теперь страна может рассчитывать в дальнейшем на использование тяжелого носителя для целого комплекса задач. «Во-первых, уже пришло время переходить на новый носитель, поскольку прежний – «Протон-М» – устарел. Во-вторых, мы получили инструмент строительства Российской орбитальной станции (РОС), которая станет платформой для отработки технологий полетов на Луну и строительства лунной базы. Конечно, есть еще над чем работать. Как мы видели, состоялся беспилотный запуск, без экипажа, поэтому нужно еще поработать над тем, чтобы эта ракета была пригодна для запуска пилотируемых аппаратов», – рассуждает Эйсмонт.

    Сейчас пилотируемые запуски планируется осуществлять в основном с помощью космического корабля «Союз», продолжает собеседник. Но для полетов на Луну характеристик «Союза» недостаточно, здесь может быть использована «Ангара», считает эксперт. Новая ракета для таких полетов годится и позволит России свободнее себя чувствовать при планировании экспедиций к Луне и планетам Солнечной системы.

    «В общем, возможности сильно расширились, появились и инструменты для реализации этих возможностей. Они у нас получились, что называется, по последнему слову техники – очень современные, на уровне последних достижений космических технологий», – заключил Эйсмонт.

    11 апреля ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» стартовала с площадки 1А космодрома Восточный. Ранее запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный отменяли два раза подряд – 9 и 10 апреля.

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    11 апреля 2024, 13:45 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С космодрома Восточный состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Пуск, который ждала вся страна, был отложен дважды из-за технических неполадок, но в третий раз ракета успешно стартовала и вывела на орбиту Земли разгонный блок «Орион», заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Он назвал сегодняшний пуск важнейшим событием. Он подчеркнул, что «Ангара-А5» – это новый космодром, новый старт и новая автоматика, передает ТАСС.

    Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко поблагодарил расчет за проделанную работу и отметил, что все задачи были выполнены великолепно.

    «Ангаре-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль. По словам Борисова, ракета-носитель должна пройти еще много испытаний, но уже сейчас понятно, что она станет одним из основных изделий, которое будет запускать спутники и корабли с космодрома Восточный.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5».

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    11 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной

    Лукашенко не увидел необходимости в создании «санитарной зоны» на белорусско-украинской границе

    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимости в создании так называемой санитарной зоны вдоль границы Белоруссии и Украины на данный момент нет, заявил президент республики Александр Лукашенко перед встречей в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, в Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается «санитарной зоны» Украины с Россией – ну, ее надо еще создать», – передает слова президента ТАСС.

    Лукашенко также отметил, что Минск готов к возможной отправке Западом военных к украинско-белорусской границе. «Не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. А эскалация — это поставка оружия, боеприпасов», – пояснил Лукашенко.

    Он напомнил, что на Западе уже говорят о возможной отправке военных на Украину. «Ждем, пусть перебрасывают», – заявил глава Белоруссии.

    Напомним, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

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    11 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова конструктивно работать над урегулированием ситуации на Украине, но без навязывания ей позиций, не основанных на реалиях, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    Он отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой в надежде победить на поле боя, передает ТАСС. Сейчас там понимают, что это невозможно, добавил Путин.

    «Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение», – указал российский лидер.

    Ранее Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии.

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    11 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин: Киев «выбросил в помойку» стамбульские договоренности

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку», напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Мы это начали в двух городах, потом перебралась переговорная команда в Турцию, в Стамбул, там завершили практически эту работу большую, <…> парафировали с обеих сторон <…> этот документ. Потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этих договоренностей», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он напомнил, что «тогда нам говорили, что нельзя подписывать документ – Украина не может подписывать «с пистолетом у виска», нужно отвести войска от Киева, мы это сделали. Сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку».

    Ранее Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

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    11 апреля 2024, 18:56 • Новости дня
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

    Вместе с Лукашенко в Россию прилетела первая женщина-космонавт в истории республики Марина Василевская, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются в четверг во время рабочего обеда.

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    11 апреля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить финансирование развития космической ядерной энергетики

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Согласно документу, кабмин при участии Роскосмоса и Росатома должен к 15 июня выделить необходимые средства из федерального бюджета. Финансирование начнётся с 2024 года и будет направлено на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие космической ядерной энергетики России», передает ТАСС.

    Особое внимание в проекте уделяется развитию существующего научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики. Это позволит России занять лидирующие позиции в освоении космоса и обеспечит энергетическую независимость для будущих космических миссий.

    Развитие космической ядерной энергетики открывает перед Россией новые горизонты в освоении дальнего космоса. Ядерные энергетические установки обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, длительный срок службы и независимость от солнечного излучения. Это позволит проводить исследования на больших расстояниях от Солнца, включая Луну, Марс и другие объекты Солнечной системы.

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    11 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совете безопасности РФ, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Председателем научного совета вновь стал секретарь СБ Николай Патрушев, замещает его на этом посту первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев, передает ТАСС.

    Структура образована для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности СБ. В научный совет входят представители государственных академий наук, научных организаций, а также ученые и специалисты.

    Напомним, в четверг Путин провел первое за полтора года очное заседание с постоянными членами СБ, обсуждалось развитие ЕАЭС.

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    11 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Общение лидеров началось, но прессу пока не приглашали, сообщило агентство БелТА, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на переговорах с Путиным планируется обсудить вопросы экономики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь – колею начертить. Прежде всего экономика», – сказал белорусский лидер.

    Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

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    11 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие ЕАЭС

    Развитие ЕАЭС стало темой совещания Путина с Совбезом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг провел первое за полтора года очное заседание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Темой совещания стало развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС.

    «Обсудим сегодня развитие ЕАЭС, – сказал глава государства, открывая заседание. – Вопросов много, [они] находятся в постоянном нашем внимании, поле зрения».

    Ранее Путин анонсировал юбилейное заседание ЕАЭС.

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    11 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Губернатор Шумков: Дамбу в Курганской области укрепят до конца дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Укрепление дамбы Кургана должно завершиться до конца четверга, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании по паводкам у президента РФ Владимира Путина.

    Общая протяженность дамбы составляет около 30 километров, ее укрепляют, чтобы поднять высоту с 8-10 метров до 11-и более метров на самых опасных участках, доложил Шумков, передает ТАСС.

    Работу планируется завершить к ночи в четверг, 11 апреля.

    Ранее глава Курганской области сообщал о росте уровня воды в реке Тобол у села Звериноголовского до 10 метров.

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    11 апреля 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин призвал не тянуть с восстановлением жилья в подтопленных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти пострадавших от паводка регионов должны заблаговременно заняться вопросом восстановления жилья и инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.

    «Смотрите, где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Прежде всего жилья, но и инфраструктуры, конечно. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь, заранее», – сказал глава государства на совещании по ситуации с паводками, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.

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    11 апреля 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин поручил минимизировать все риски при ликвидации последствий паводков в регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа по ликвидации последствий паводков в целом налажена, нужно минимизировать все риски, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги совещания по ситуации с паводками в стране.

    «Минздрав работает, местные медики, коллеги в регионах тоже работают. Все налажено в целом. Надеюсь, что вот такая слаженная работа и будет продолжена, и мы минимизируем все и риски, и последствия», – приводит слова Путина ТАСС.

    Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову докладывать регулярно о ситуации с паводками в стране.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что доклады по паводкам Путину поступают в любое время, но ситуация с ними не повлияла на напряженность графика.

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