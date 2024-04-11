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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    11 апреля 2024, 20:12 • Новости дня

    Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Общение лидеров началось, но прессу пока не приглашали, сообщило агентство БелТА, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на переговорах с Путиным планируется обсудить вопросы экономики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь – колею начертить. Прежде всего экономика», – сказал белорусский лидер.

    Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

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    11 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный

    Эксперт Анпилогов: «Ангара-А5» будет полезна при постройке новой космической станции России

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». А перенос запуска с космодрома Восточный позволил гарантировать миссии успех, сказал газете ВЗГЛЯД профильный специалист Алексей Анпилогов. Ранее первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    «Тот факт, что ракета стартовала только с третьего раза, является нормальным. Отмена запуска была нужна для того, чтобы все системы «Ангары-А5» подтвердили свою готовность. В прошлом старт такого типа ракет-носителей переносили из-за проблем с диагностикой, что создавало угрозу неправильного срабатывания техники. То есть, принимаются наименее рискованные решения, чтобы гарантировать миссии успех», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как мы видим, стратегия дает определенные плоды – это уже седьмой успешный запуск «Ангары» и первый, осуществленный с космодрома Восточный. «Ангара-А5» – это наш тяжелый ракета-носитель, способный выводить на орбиту 24 тонн груза с Плесецка и 24,5 тонн с космодрома Восточный. Разница обусловлена рядом факторов. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» мог поднять около 20 тонн», – подчеркивает он.

    «Также «Ангара-А5» будет полезна при постройке нашей новой космической станции, которая, скорее всего, расположится на полярной орбите. Учитывая, что конструкция станции будет модульной, 24 т. грузоподъемности ракеты будет вполне достаточно для вывода компонентов на орбиту. Таким образом, для завершения проекта потребуется чуть более десяти пусков, что можно считать очень неплохим результатом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А. Запуск был проведен в 12.00 по Москве. Впервые он был осуществлен с космодрома Восточный.

    Позднее разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на опорную орбиту. Как отметили в Роскосмосе процесс прошел в штатном режиме. В дальнейшем в рамках летных испытаний необходимо будет предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Напомним, ранее было принято решение перенести пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля. Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке.

    Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя». По его словам, «скорее всего, это программная ошибка». Он подчеркнул, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний.

    Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг. По его словам, во время запуска с Восточного отрабатывалась сама техника и наземная инфраструктура.

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    11 апреля 2024, 05:26 • Новости дня
    Белоруссия приравняла демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порно

    Министерство культуры Белоруссии приравняло «самоцельную» демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порно

    Tекст: Антон Антонов

    «Самоцельная» и умышленная демонстрация нетрадиционных половых отношений относится к порнографии, следует из постановления министерства культуры Белоруссии.

    Документ касается правил выпуска, демонстрации, продажи и рекламирования продукции, в которой есть элементы эротики, а также относящейся к сексуальному образованию и половому воспитанию.

    В инструкцию включили абзац, определяющий нетрадиционные половые отношения и половое поведение, передает ТАСС.

    В их число вошли гомосексуализм, бисексуальные отношения, полиамория, педофилия, зоофилия, некрофилия, садизм, мазохизм, вуайеризм, эксгибиционизм, фетишистский трансвестизм и транссексуализм.

    Напомним, международное движение ЛГБТ (запрещено в России) и его структурные подразделения внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    11 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии
    Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусский президент Александр Лукашенко присвоил первой в истории страны женщине-космонавту Марине Василевской звание Героя Белоруссии.

    Церемония награждения прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.

    Ранее экипаж космического корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю с МКС.

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    11 апреля 2024, 09:01 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью перехватила и уничтожила два беспилотника над Мордовией, сообщил глава республики Артем Здунов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на четверг ПВО перехватила и ликвидировала два дрона. Обошлось без пострадавших.

    Утром в четверг Минобороны сообщило, что над российскими регионами за ночь перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотников самолетного типа.

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    11 апреля 2024, 18:56 • Новости дня
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

    Вместе с Лукашенко в Россию прилетела первая женщина-космонавт в истории республики Марина Василевская, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются в четверг во время рабочего обеда.

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    11 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Кремле призвали «учитывать сложившиеся реалии» в переговорах по Украине

    В Кремле призвали «учитывать сложившиеся реалии» при организации переговоров по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Любые переговоры о ситуации на Украине должны учитывать сложившиеся реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в Стамбуле в 2022 году был согласован документ касательно плана о мирном регулированию конфликта, однако ситуация изменилась, передает ТАСС.

    Песков отметил, что сменилась геополитическая реальность, и не принимать ее во внимание было бы недальновидно.

    Политолог Александр Асафов пояснил газете ВЗГЛЯД, что саммит в Швейцарии не имеет ничего общего с мирными переговорами и направлен на поддержку Украины и легитимацию Зеленского. Россия готова к переговорам, но только на реальных условиях и без широкого участия стран НАТО.

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    11 апреля 2024, 11:42 • Новости дня
    В Херсоне и Житомирской области прогремели взрывы

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольном ВСУ Херсоне в районе железнодорожного вокзала прогремел мощный взрыв, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев сообщил о сильном взрыве в Житомирской области.

    Ранее взрывы произошли в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в Харькове и Ровно.

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    11 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной

    Лукашенко не увидел необходимости в создании «санитарной зоны» на белорусско-украинской границе

    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимости в создании так называемой санитарной зоны вдоль границы Белоруссии и Украины на данный момент нет, заявил президент республики Александр Лукашенко перед встречей в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, в Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается «санитарной зоны» Украины с Россией – ну, ее надо еще создать», – передает слова президента ТАСС.

    Лукашенко также отметил, что Минск готов к возможной отправке Западом военных к украинско-белорусской границе. «Не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. А эскалация — это поставка оружия, боеприпасов», – пояснил Лукашенко.

    Он напомнил, что на Западе уже говорят о возможной отправке военных на Украину. «Ждем, пусть перебрасывают», – заявил глава Белоруссии.

    Напомним, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

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    11 апреля 2024, 13:53 • Новости дня
    В Кремле анонсировали рабочий обед Путина с Лукашенко

    В Кремле сообщили, что у Путина запланирован рабочий обед с Лукашенко

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются в четверг во время рабочего обеда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, примерно после семи вечера начнется часть, посвященная рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Лукашенко, состоится беседа двух президентов, после чего они продолжат свое общение за рабочим обедом, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом.

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    11 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совете безопасности РФ, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Председателем научного совета вновь стал секретарь СБ Николай Патрушев, замещает его на этом посту первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев, передает ТАСС.

    Структура образована для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности СБ. В научный совет входят представители государственных академий наук, научных организаций, а также ученые и специалисты.

    Напомним, в четверг Путин провел первое за полтора года очное заседание с постоянными членами СБ, обсуждалось развитие ЕАЭС.

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    11 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Белгородской областью

    Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 13.40 мск два беспилотника были сбиты дежурными средствами ПВО.

    В результате атаки никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

    Ранее беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью. До этого российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией.

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    11 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 09.00 мск ПВО сбила украинский дрон над территорией Брянской области.

    Ранее российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией.

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    11 апреля 2024, 20:08 • Новости дня
    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления

    Экономист Лизан: Удар по Трипольской ТЭС существенно осложнит функционирование энергосистемы страны

    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оценить масштабы ущерба энергосистемы Украины в настоящий момент сложно. Сделать это можно лишь по косвенным данным. Однако уже сейчас понятно, что страна стоит на грани начала веерных отключений света, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

    «Энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире. Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.

    «В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны. Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.

    Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.

    «При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает он.

    «Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины. Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

    Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».

    В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

    Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.

    Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.

    Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.

    Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как считают эксперты, тем самым Россия отключает энергосистемы больших городов.

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    11 апреля 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин призвал не тянуть с восстановлением жилья в подтопленных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти пострадавших от паводка регионов должны заблаговременно заняться вопросом восстановления жилья и инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.

    «Смотрите, где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Прежде всего жилья, но и инфраструктуры, конечно. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь, заранее», – сказал глава государства на совещании по ситуации с паводками, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.

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    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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