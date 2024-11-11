Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
Мантуров: Россия не исключает кооперации с Индией по орбитальной станции
Россия рассматривает возможность кооперации с Индией по проекту новой орбитальной станции, старт которой намечен на 2027 год, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе визита в эту страну.
Проект предполагает международное сотрудничество, хотя станция имеет национальный статус, возможна международная кооперация, в том числе Индией, сказал Мантуров, передает ТАСС.
Кроме того, Россия продолжает работу над проектом Международной научной лунной станции, который также открыт для международного участия.
В настоящее время Россия занимается созданием Российской орбитальной станции. Развертывание на околополярной орбите планируется с 2027 по 2033 год. Стоимость проекта составляет 608,9 млрд рублей, и на первые три года выделено 150 млрд рублей.
Также Мантуров сообщил, что российские компании видят перспективы в долгосрочных поставках СПГ и угля в Индию. Он отметил возможности расширения сотрудничества в условиях дефицита качественного металлургического угля на мировом рынке. Россия намерена укреплять свое присутствие на быстрорастущем индийском рынке.
Ожидается, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2024 года превысит 60 млрд долларов. В 2023 году этот показатель достиг 65,7 млрд долларов. Мантуров уверен, что тесное сотрудничество между экономиками двух стран позволит увеличить эти показатели в будущем, а также диверсифицировать структуру торговли, увеличивая долю несырьевой продукции.
Напомним, Мантуров прибыл в Индию для участия в заседании межправительственной комиссии 11 ноября в Мумбаи.