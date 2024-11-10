Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.5 комментариев
Мантуров прибыл в Индию
Глава МИД Индии Джайшанкар поприветствовал прибывшего в страну Мантурова
Первый заместитель премьер-министра России Денис Мантуров прибыл в Индию для участия в заседании межправительственной комиссии, которое пройдет 11 ноября в Мумбаи, сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
«Рад приветствовать сегодня в Индии первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова», – заявил Джайшанкар в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Джайшанкар отметил, что с нетерпением ожидает участия в бизнес форуме «Индия – Россия», передает РИА «Новости».
По информации New Indian Express, во время заседания комиссии индийскую сторону будет представлять сам Джайшанкар, в то время как российскую делегацию возглавит Мантуров. Оба они выступают в роли сопредседателей комиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе церемонии вручения послами верительных грамот президент России Владимир Путин подчеркнул важность стратегического партнерства с Индией, отметив сотрудничество в политике, экономике и культуре. В рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества.