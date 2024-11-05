Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.10 комментариев
Путин рассказал о тесном сотрудничестве России и Индии
Путин отметил особое стратегическое партнерство России и Индии в ООН и БРИКС
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность стратегического партнерства с Индией, отметив сотрудничество в политике, экономике и культуре.
Россия и Индия продолжают укреплять связи как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, сообщает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул особое значение стратегического партнерства между двумя странами, особенно в рамках международных организаций.
В ходе церемонии вручения верительных грамот Путин отметил развитие сотрудничества в различных сферах, включая политику, экономику, гуманитарную сферу, культуру, спорт и образование. «Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двухсторонних контактов», – заявил президент.
Путин также выделил взаимодействие России и Индии в таких международных структурах, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, «группа 20» и БРИКС. По его словам, отношения между двумя странами уже достигли уровня особо привилегированного стратегического партнерства, что дает возможность для дальнейшего укрепления связей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратился к вновь прибывшим в Россию послам других стран, подчеркнув важность международного сотрудничества.
Путин впервые за пять лет провел церемонию с послами по полному протоколу, что свидетельствует о возвращении к более традиционным дипломатическим практикам.