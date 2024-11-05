Путин рассказал о тесном сотрудничестве России и Индии

Путин отметил особое стратегическое партнерство России и Индии в ООН и БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Индия продолжают укреплять связи как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, сообщает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул особое значение стратегического партнерства между двумя странами, особенно в рамках международных организаций.

В ходе церемонии вручения верительных грамот Путин отметил развитие сотрудничества в различных сферах, включая политику, экономику, гуманитарную сферу, культуру, спорт и образование. «Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двухсторонних контактов», – заявил президент.

Путин также выделил взаимодействие России и Индии в таких международных структурах, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, «группа 20» и БРИКС. По его словам, отношения между двумя странами уже достигли уровня особо привилегированного стратегического партнерства, что дает возможность для дальнейшего укрепления связей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратился к вновь прибывшим в Россию послам других стран, подчеркнув важность международного сотрудничества.

Путин впервые за пять лет провел церемонию с послами по полному протоколу, что свидетельствует о возвращении к более традиционным дипломатическим практикам.