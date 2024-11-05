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    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    19 комментариев
    5 ноября 2024, 14:05 • Новости дня

    Путин обратился к вновь прибывшим в Россию послам других стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вновь прибывшие в российскую столицу послы других стран могут рассчитывать на содействие властей, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

    «Сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Здесь присутствуют чрезвычайные и полномочные послы 28 государств. Все вы можете рассчитывать на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов», – обратился президент к дипломатам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что России необходимо, чтобы работа послов была успешной, так как это позволяет выстраивать отношения с другими странами.

    «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была успешной, ведь на вас возложена важная и ответственная миссия – заниматься отношениями между представляемыми вами государствами и Россией, решать самые разные, в том числе и непростые вопросы политического, экономического и гуманитарного характера», – добавил Путин.

    Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

    4 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.

    В мероприятии участвовали Путин, главы традиционных конфессий и представители общественных организаций. Среди участников религиозные лидеры, такие как патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и главный муфтий России Талгат Таджуддин. Присутствовали также представители других религиозных конфессий, включая главного раввина России Берла Лазара, передает ТАСС.

    Путин отметил важность исторического события, связанного с Мининым и Пожарским, подчеркнув, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял глава государства, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».

    На церемонии присутствовали и представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, включая «Юнармию», «Движение первых» и другие. Запланировано, что после церемонии Путин посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.

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    4 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины и отметил важность работы волонтеров в будущем.

    «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области, передает ТАСС.

    На встрече также выступил 16-летний слушатель центра Илья, который рассказал президенту о том, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».

    Путин поддержал молодого активиста, повторив: «Да-да, да мы зачистим эту территорию».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 18:14 • Новости дня
    Путин на встрече с главой МИД КНДР передал приветствие Ким Чен Ыну

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну.

    Сперва глава МИД КНДР передала Путину приветствие от лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

    «Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации», – заявила Цой Сон Хи

    В ответ Путин передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну.

    «Ему тоже передавайте самые наилучшие пожелания», – сказал российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о реализации достигнутых договоренностей между Россией и КНДР, которые предполагают углубление сотрудничества в различных сферах. Лавров также подчеркнул стабилизирующую роль договора с КНДР, который, по его словам, может способствовать укреплению безопасности в регионе.

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    4 ноября 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин рассказал, на ком держится Россия

    Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи

    Путин рассказал, на ком держится Россия
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

    Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.

    Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».

    Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.

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    4 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Врио Ростовской области Слюсарь назвал регион инфраструктурным хабом

    Юрий Слюсарь, назначенный врио главы Ростовской области, назвал ее инфраструктурным центром

    Tекст: Максим Попов

    Юрий Слюсарь был назначен врио главы Ростовской области и назвал регион важным инфраструктурным центром, подчеркнув его значимость как ворот для новых территорий.

    В понедельник Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, в ходе которой предложил ему пост временно исполняющего обязанности главы Ростовской области, передает ТАСС.

    На встрече с президентом Слюсарь назвал Ростовскую область «инфраструктурным хабом» для новых регионов. В своей речи он отметил, что регион обладает значительными промышленными и хозяйственными потенциалами, а также играет роль ворот к новым территориям, где проживают миллионы сограждан.

    Новый глава региона подчеркнул, что эти факторы предопределяют значение Ростова как ключевого инфраструктурного центра, что позволит эффективно развивать новые территории и интегрировать их в общую экономическую структуру страны.

    Напомним, назначение Слюсаря произошло после отставки Василия Голубева, который сообщил в Telegram о своем уходе с поста губернатора в связи с переходом на другую работу.

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    4 ноября 2024, 19:05 • Новости дня
    Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России

    Политолог Шаповалов: Милосердие, взаимопомощь и добровольчество присущи гражданам России независимо от вероисповедания

    Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Миллионы россиян сегодня принимают участие в добровольческой деятельности. Ведь такие православные ценности как милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение разделяют все граждане страны независимо от вероисповедания, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее президент России Владимир Путин выставку «Православная Русь» в Манеже.

    «Очень важно, что президент посетил выставку «Православная Русь – к Дню народного единства» именно в день праздника. Экспозиция рассказывает о том, как на протяжении всей русской истории в стране формируются и развиваются ценности милосердия, взаимопомощи, взаимоуважения, солидарности», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Все это – традиционные русские ценности, характерные для всех наших сограждан независимо от вероисповедания. И кстати День народного единства – яркое тому свидетельство. И в дореволюционный период, и в Советское время, и сегодня меценатство, благотворительность добровольчество, волонтерство являются очень значимыми лейтмотивами нас самих», – добавил он.

    По его словам, сейчас миллионы россиян участвуют в той или иной добровольческой и волонтерской деятельности. «Отдельно стоит сказать о той неоценимой помощи, которую российские волонтеры оказывают семьям военнослужащих, беженцам и пострадавшим от террористических атак ВСУ», – перечислил аналитик.

    «Неслучайно Русская Православная церковь рассказывает об этом в рамках выставки, поскольку все это также является важной христианской ценностью. И тот факт, что практически каждый приход так или иначе участвует в помощи всем, кто в этом нуждается, является ярким подтверждением», – считает эксперт.

    Политолог также обратил внимание на то, что для Путина обращение к благотворительности, милосердию и добровольчеству – тема не новая. «Глава государства постоянно обращает пристальное внимание на подобные гражданские инициативы, а также лично взаимодействует с представителями подобных организаций», – говорит политолог. Резюмируя, он отметил, что визит президента на выставку именно в День народного единства подчеркивает, насколько важна эта деятельность для всех.

    Напомним, Владимир Путин посетил XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», передает ТАСС. Мероприятие, которое проходит в Московском Манеже, совмещает в себе марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Президенту провели экскурсию по экспозиции.

    Главу государства встретил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре. Митрополит провел президента по залам выставки, где представлена масштабная экспозиция. Волонтер стенда «Церковь помогает», операционная сестра церковной больницы святителя Алексия Апполинария Старунова рассказала Путину о социальном служении.

    После этого российский лидер вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Тихоном подошли к иконе преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Президент узнал, что освящение образа приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Икона, написанная маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века, была создана художницей Светланой Ивлевой специально для выставки.

    Помимо этого, Путин осмотрел мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Выставка демонстрирует путешествие по эпохам милосердия и благотворительности, начиная с раннего христианства до современности. Организаторы представили исторические свидетельства и личные истории людей, которые доказали силу добра в мире своим примером.

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    3 ноября 2024, 09:54 • Новости дня
    Путин присудил премию за укрепление нации в 2024 году

    Премия за укрепление нации 2024 года присуждена Виртуозовой, Дорошенко и Жаричу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации на 2024 год Наталье Виртуозовой, Павлу Дорошенко и Алексею Жаричу.

    Глава государства подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации на 2024 год. Лауреатами стали Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич, сообщается на сайте правовой информации.

    Виртуозова занимает должность гендиректора автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия». Дорошенко является заместителем директора по выставочной деятельности в той же организации. Жарич работает заместителем начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 28 октября прошла церемония награждения лауреатов премии «Гордость нации», где наградили участников из 17 регионов России.

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    4 ноября 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с активистами после церемонии на Красной площади

    Путин пообщался с молодыми активистами после возложения цветов в Москве

    Президент России Владимир Путин провел встречу с активистами различных организаций после участия в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

    Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями общественных и волонтерских организаций после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, сообщает РИА «Новости». На мероприятии присутствовали представители госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», «Комитета семей воинов Отечества» и «Ассоциации ветеранов СВО».

    Также в церемонии участвовали активисты из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Общероссийского народного фронта, Юнармии, Поискового движения России и слушатели военно-патриотического центра «Вымпел». Возраст активистов варьировался от 10 до 17 лет, они прибыли из различных регионов России, включая Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Рязанскую, Костромскую, Тверскую, Тульскую, Омскую, Белгородскую, Курскую, Псковскую, Новосибирскую области, Забайкальский, Ставропольский и Алтайский края, а также Донецкую народную республику.

    На церемонии также присутствовали представители религиозных организаций. В их числе патриарх Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, пастор Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, зампредседателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, митрополит Московский и всея Руси Православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства.

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    4 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам симпозиума «Создавая будущее»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», подчеркнув важность суверенного мировоззрения и национальной культуры для определения будущего страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам, организаторам и гостям Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», сообщает официальный сайт Кремля. Симпозиум стал первым крупным мероприятием Национального центра «Россия». Путин отметил важность форума как площадки для обсуждения перспективных и стратегических планов, собравшей представителей разных профессий и поколений – литераторов, философов, ученых, деятелей культуры и молодежь.

    В своем обращении президент подчеркнул необходимость ставить перед собой задачи, опережающие время, несмотря на текущие вызовы. Он отметил: «Свое будущее мы должны определять только сами на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твердой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям». Путин выразил уверенность, что даже самые смелые мечты сбудутся, опираясь на достижения предков.

    Президент напомнил о том, что российский народ на протяжении тысячелетий создавал великую державу, открывал новые горизонты в науке и культуре, обеспечивал лидерство страны в освоении мирного атома и звёздного пространства. В завершение своего приветствия он пожелал участникам симпозиума успехов и всего самого доброго, подчеркнув важность быть достойными предков.

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    3 ноября 2024, 14:59 • Новости дня
    Запланировано возложение цветов Путиным в День народного единства

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства и примет участие в выставке-форуме «Православная Русь», сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

    В Telegram-канале указано, что глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, как это уже стало традицией в последние годы.

    Помимо этого, Путин планирует посетить выставку-форум «Православная Русь» в Москве.

    Ранее Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Глава государства сфотографировался и пообщался с маленькими россиянами на Красной площади.

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    4 ноября 2024, 14:44 • Новости дня
    Путин посетил выставку «Православная Русь» в Манеже

    Путин посетил церковно-общественную выставку-форум в Московском Манеже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Путин посетил XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», передает ТАСС. Мероприятие, которое проходит в Московском Манеже, совмещает в себе марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Президенту провели экскурсию по экспозиции.

    Путина встретил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре. Митрополит провел президента по залам выставки, где представлена масштабная экспозиция. Волонтер стенда «Церковь помогает», операционная сестра церковной больницы святителя Алексия Апполинария Старунова рассказала президенту о православном социальном служении.

    После этого российский лидер вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Тихоном подошли к иконе преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Президент узнал, что освящение образа приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Икона, написанная маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века, была создана художницей Светланой Ивлевой специально для выставки.

    Помимо этого, Путин осмотрел мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Выставка демонстрирует путешествие по эпохам милосердия и благотворительности, начиная с раннего христианства до современности. Организаторы представили исторические свидетельства и личные истории людей, которые доказали силу добра в мире своим примером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям. После церемонии Путин встретился с активистами, обсудив с ними актуальные вопросы и инициативы, которые они представляют.

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    4 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    Кремль: Путин примет верительные грамоты от новых послов 5 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от 28 новых послов 5 ноября 2024 года. Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что среди новых послов, которые представят свои верительные грамоты российскому лидеру, будут представители таких стран, как Япония, Канада и Израиль. Посол Японии Акира Муто, канадская посол Сара Тейлор и израильская посол Симона Гальперин станут участниками церемонии.

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    5 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    Анонсировано выступление Путина на церемонии вручения верительных грамот

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле ожидается выступление президента России Владимира Путина, приуроченное к церемонии вручения верительных грамот для 28 новых послов.

    Президент России Владимир Путин выступит на церемонии вручения верительных грамот, сообщается в публикации РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что мероприятие давно не проводилось. В церемонии примут участие 28 новых послов, что делает это событие особенно значимым.

    Песков подчеркнул, что выступление Путина традиционно интересует публику, особенно в свете текущих международных событий.

    Церемония начнется после 13.00 по московскому времени. Вечером в Кремле президент проведет ряд закрытых встреч. Эти мероприятия пройдут без участия прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 ноября 2024 года президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от 28 новых послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, что подтвердила пресс-служба Кремля.

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    5 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков: Путин проведет первое заседание Совета по поддержке русского языка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России в формате видеоконференции.

    Президент России Владимир Путин планирует провести заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России, сообщает ТАСС. Заседание пройдет в формате видеоконференции.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин начнет со вступительного слова, после чего председатель Совета, советник президента Елена Ямпольская, представит обзор приоритетных направлений работы. Выступят также другие члены Совета.

    Совет был создан в августе для реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, заменив собой предыдущий Совет по русскому языку при президенте. Это будет первое заседание новой структуры.

    Песков подчеркнул важность продолжения работы по поддержке многоязычности и культурного наследия Российской Федерации.

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    5 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    Путин впервые за пять лет провел церемонию с послами по полному протоколу

    Путин впервые за пять лет вернулся к полному протоколу церемонии с послами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые за пять лет президент России Владимир Путин провел церемонию вручения верительных грамот по полному протоколу в Александровском зале Кремлевского дворца, в которой приняли участие 28 новых послов, включая представителей недружественных стран.

    До этого, с ноября 2020 года, из-за эпидемиологических ограничений церемония проходила в урезанном формате. В рамках упрощенного протокола президент начинал мероприятие с выступления, в котором давал характеристику отношениям с каждой страной, передает ТАСС.

    В нынешней церемонии участвовали посланники из 28 стран, включая Сару Тейлор из Канады и Акира Муто из Японии. Верительные грамоты также вручили послы из дружественных стран, таких как Индия и Белоруссия. Путин отметил важность личного приветствия новых посланников с началом их дипломатической миссии.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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