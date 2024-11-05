Путин обратился к вновь прибывшим в Россию послам других стран

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Здесь присутствуют чрезвычайные и полномочные послы 28 государств. Все вы можете рассчитывать на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов», – обратился президент к дипломатам, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что России необходимо, чтобы работа послов была успешной, так как это позволяет выстраивать отношения с другими странами.

«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была успешной, ведь на вас возложена важная и ответственная миссия – заниматься отношениями между представляемыми вами государствами и Россией, решать самые разные, в том числе и непростые вопросы политического, экономического и гуманитарного характера», – добавил Путин.

Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.