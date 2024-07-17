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    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    34 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    12 комментариев
    17 июля 2024, 05:34 • Новости дня

    Байден сообщил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем.

    «Если бы врачи сообщили мне о наличии какого-либо заболевания, я бы, вероятно, принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке», – приводит ТАСС слова Байдена.

    Ранее Байден говорил, что готов покинуть гонку только по воле Бога.

    Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов.


    14 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Конгрессмены назвали Байдена виновным в покушении на Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Восемь конгрессменов-республиканцев назвали президента США Джо Байдена виновным в покушении на своего предшественника Дональда Трампа.

    В социальных сетях сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил, что Байден выдвигал тезис о том, что Трамп – «авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой». Конгрессмен считает, именно эта риторика привела к покушению на экс-президента, передает РИА «Новости».

    Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант в соцсетях также указал, что риторика Байдена привела к политическому насилию. Конгрессмен Майк Коллинз написал, что «республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству».

    Республиканец Кит Селф написал, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами Байдена к совершению насилия против Трампа.

    Похоже обвинения высказали Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (28)
    15 июля 2024, 01:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

    Захарова сравнила представителей Секретной службы США на брифинге со «стенкой для штрафных ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла представителей Секретной службы США, которые провели брифинг после того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

    Захарова, комментируя в Telegram брифинг Секретной службы, заявила: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    Напомним, в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. После этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководитель Секретной службы Киберли Читл должна уйти в отставку.

    Коментарии (32)
    15 июля 2024, 14:00 • Новости дня
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Дональда Трампа появился образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. На этом фоне Демпартия будет вынуждена придумывать новые ходы в предвыборной кампании, а также попытается деконструировать представление о кандидате от республиканцев. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал покушение на Трампа.

    «В США было несколько случаев покушений на американских президентов и кандидатов на эту должность. В случае с Дональдом Трампом речь, судя по всему, идет о преступнике-одиночке. Но важно учитывать, что напавшего воспитала та атмосфера взаимной ненависти, которая царит в Америке, разделенной на демократов и республиканцев», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что предвыборная кампания Джо Байдена выстраивалась вокруг идеи «остановить авторитарного фашиста Трампа любой ценой». «Это, вероятно, сыграло не последнюю роль в покушении», – считает собеседник. Дробницкий добавил, что демократы уже остановили серию подобных телевизионных политических реклам, однако какие шаги они будут предпринимать дальше – пока неясно.

    Тем временем республиканцы создадут для Трампа образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. «Стоит ожидать, что в предвыборной риторике политик будет призывать к единству Америки и говорить, что обеспечить его может только он. На колеблющихся избирателей это произведет невероятный эффект. То есть Трамп получил гигантский импульс. Его фотографию с окровавленным лицом под флагом США и поднятым вверх кулаком уже не стереть, не спрятать, не заштукатурить», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, демократы попытаются деконструировать образ Трампа – героя. «Другое дело, что нынешняя администрация некомпетентна», – уточнил собеседник. Дробницкий также не исключает, что в Демпартии начнется внутренняя борьба. «Козырь получили сторонники замены Байдена, потому что отправлять того на борьбу с «раненым героем» – проигрышный вариант. Очевидно, что демократам в противостоянии с Трампом нужно выработать новые подходы, придумать обещания каких-то невероятных изменений», – детализировал политолог.

    При этом покушение на кандидата от республиканцев подогрело разговоры о том, что менять нужно не просто Байдена, но «целые пласты элиты». «Именно они своей некомпетентностью довели американскую экономику до того состояния, в котором она находится сейчас, поставили мир на грань третьей мировой войны и привели США к внутреннему гражданскому противостоянию. Среди виноватых может оказаться, например, Энтони Блинкен. После смещения «виновных» Демпартия может предложить «креативное спасение» страны», – уточнил спикер.

    «На этом фоне либеральная элита, конечно, нервничает. И вызвано это не столько приближающейся победой Трампа, сколько сокращением дистанции до гражданской войны», – считает Дробницкий. Американист напомнил, что Байден только за выходные выступил с тремя обращениями к нации, в ходе которых призывал к единству.

    «Он в частности говорил о том, что разделение и ненависть в Штатах выгодна иностранным акторам, а вовсе не демократам. Можно было сказать напрямую, что Москва и Пекин якобы устроили покушение, но это выглядело бы совсем смешно и жалко», – сыронизировал политолог. По его прогнозам, один из двух американских лагерей не примет результаты предстоящих выборов.

    «Несмотря на риторику о том, что нужно быть добрее, понизить температуру противостояния, США со скоростью тепловоза двигаются к гражданской войне. И демократы, и республиканцы не понимают и не признают другую половину. Фактически существуют идеи двух Америк, именно поэтому гражданский конфликт в той или иной степени неизбежен. Когда он вспыхнет – зависит от компетентности чиновников. Кстати, не исключаю, что среди них есть люди, которые уже вполне приготовились к этому противостоянию и будут его разжигать», – детализировал собеседник. В случае, если потерпевшая поражение в ходе выборов сила не примет итоги, то в Соединенных Штатах дело не ограничится митингами, убежден Дробницкий.

    Напомним, в ночь на воскресенье на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания раздалось несколько выстрелов. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены.

    Работник местной больницы сказал Трампу, что никогда не видел человека, выжившего после того, как по нему стреляли из винтовки AR-15. «Он назвал это чудом», – отметил политик. Экс-президент США добавил, что, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать плакат о нелегальных иммигрантах, то был бы убит. «Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», – подчеркнул Трамп в интервью изданию New York Post.

    Здание, с которого велась стрельба, находилось примерно в 150 метрах от сцены, сообщает CNN. При этом ABC News утверждает, что во время подготовки к предвыборному митингу Трампа крыша, на которой находился предполагаемый преступник, была проверена агентами безопасности, на ней никого не обнаружили.

    До сих пор неясным остается, как именно подозреваемый смог быстро пробраться на крышу. Как писала газета ВЗГЛЯД, мнения о мотивации стрелявшего разнятся: ряд экспертов говорит о заказе со стороны «глубинного государства», другие – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Как отмечается на сайте ФБР, преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

    При этом покушение не отразилось на дальнейших планах экс-президента США. «Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить график», – цитирует Трампа CNN. Именно в этом штате пройдет национальный съезд Республиканской партии.

    На этом фоне Джо Байден выступил с обращением к гражданам США. В нем он осудил покушение на своего оппонента. По его мнению, после произошедшего многие «иностранные действующие лица» пытаются раздуть огонь разногласий в стране. Он подчеркнул необходимость обеспечения единства нации. «Политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств», – подчеркнул глава государства.

    Байден также дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Дональда Трампа. Между тем данное ведомство после покушения на жизнь экс-президента подвергается широкой критике. Так, Илон Маск призвал уйти в отставку ее руководителя Киберли Читл. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала брифинг службы: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    На ваш взгляд
    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



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    4 комментария


    Коментарии (14)
    15 июля 2024, 22:39 • Новости дня
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    @ DAVID MAXWELL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп объявил, что выбрал сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

    «После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.


    Коментарии (15)
    16 июля 2024, 03:58 • Новости дня
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины». Об этом заявил европейский чиновник высокого ранга в интервью Politico.

    «Это катастрофа для Украины», — приводит ТАСС цитату политика.

    Издание отмечает, что возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах уже вызвала панику в Европе. А утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Украины».

    Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.


    Коментарии (8)
    14 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной

    Американист Блохин: На Трампа могло покушаться «глубинное государство» США

    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    О причастных к покушению на Трампа есть несколько версий, это могли быть «глубинное государство» США, украинские спецслужбы или бизнес-конкуренты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Константин Блохин. Ранее на бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение в штате Пенсильвания.

    «Если говорить о моих версиях о причастных к покушению, то врагов у Трампа великое множество – как внутренних, так и внешних. С одной стороны, в самих США есть так называемое глубинное государство – вашингтонский истеблишмент», – пояснил Константин Блохин, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Это могут быть даже украинские спецслужбы, учитывая, что Трамп является противником военной помощи Киеву. Но причина покушения может лежать даже вообще за пределами политики. Трамп за всю карьеру накопил немало недоброжелателей, в том числе из-за своего стиля ведения бизнеса», – добавил аналитик.

    «Важнее другое: покушение делает почти неизбежной победу Трампа на выборах. Оно будет определять электоральную гонку, а не предвыборные дебаты или коррупция Хантера Байдена. Покушение превращает Трампа в своеобразную сакральную жертву политической системы США. По крайней мере, такая картинка создается у простого американца, который сидит перед телевизором», – детализировал эксперт.

    «Конечно, сейчас напрашиваются исторические параллели с Кеннеди, Рейганом. Но ситуации, общественно-политический фон у этих покушений совершенно разный. При Кеннеди не было такой поляризации американского общества. Поэтому, если бы покушение на Трампа было успешным, скорее всего, это заставило бы выйти на улицы весь его электорат, причем не с транспарантами, а с оружием», – резюмировал политолог.

    На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в городе Батлер штата Пенсильвания. После выстрелов находившегося на сцене Трампа окружили телохранители, его правое ухо было окровавлено. Позднее Трамп сказал, что пуля попала в «верхнюю часть правого уха», он потерял много крови, сообщает РИА «Новости».

    Экс-президента уже выписали из медучреждения. Секретная служба ликвидировала стрелка – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания пройдут 22 июля.

    Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию после инцидента и назвал стрельбу «ненормальной». Он заявил: «В Америке нет места такому насилию». Также Байден переговорил по телефону с Трампом. Другие мировые лидеры также выразили сочувствие Трампу и заявили о недопустимости таких происшествий, сообщает The Sun.

    Коментарии (22)
    14 июля 2024, 06:54 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    @ кадр из видео New York Times

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР установило личность мужчины, который устроил стрельбу на митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

    ФБР пока не раскрывает имя предполагаемого стрелка. Однако источники CNN рассказали, что огонь открыл «20-летний мужчина из Пенсильвании», передает РИА «Новости».

    New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    New York Times пишет, что ФБР начало расследование. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, тело подозреваемого неподвижно лежит на крыше небольшого здания. Аудиоанализ выстрелов, проведенный Times, свидетельствует, что было произведено две серии из трех и пяти выстрелов, вероятно, из одного и того же огнестрельного оружия.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    Коментарии (11)
    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    Коментарии (10)
    16 июля 2024, 11:45 • Новости дня
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор республиканца Джеймса Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента усилил сомнения относительно продолжения поддержки США Украины в случае избрания Трампа президентом США, пишет The New York Times.

    Издание напомнило, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов. Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины.

    По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», напомнило The New York Times.

    Кроме того, издание приводит высказанные и ранее комментарии Вэнса о поддержке Украины со стороны США, в которых сенатор сомневается в том, что Западу хватит мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине.

    «Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров», – цитирует The New York Times Вэнса.

    Кроме того, во время переговоров в Сенате по пакету помощи Украине политик утверждал, что США должны направить средства на защиту южной границы страны.

    Также Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что США необходимо сосредоточить свои усилия на Азии, а не на Украине, он утверждал, что производство ракет системы «Патриот» для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае конфликта с Китаем.

    «Во всем мире много плохих парней, и меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы», – сказал сенатор.

    Ранее европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    До этого Вэнс заявлял, что Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (13)
    16 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

    Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Республиканцы считают, что США необходимо заморозить украинский трек и сфокусироваться на азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, республиканцы просто не хотят иметь отношения к «коррумпированному проекту Джо Байдена». Ранее представители Республиканской партии заявили о готовности начать переговоры с Россией в контексте Украины.

    «Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

    В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

    На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

    Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

    Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

    Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

    Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

    Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

    Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

    Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

    У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

    В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

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    14 июля 2024, 08:57 • Новости дня
    В США не смогли установить личность стрелявшего в Трампа
    В США не смогли установить личность стрелявшего в Трампа
    @ REUTERS/Cheney Orr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы США еще работают над тем, чтобы установить личность стрелявшего на митинге в Пенсильвании, сообщил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек.

    По его словам, ФБР не готово установить личность стрелявшего, но близко к тому, чтобы идентифицировать его, передает ТАСС.

    Роджек добавил, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа, для чего просматривают фотографии, пытаются проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение.

    Он рассказал также, что последствия стрельбы на митинге бывшего президента США Дональда Трампа могли быть еще более серьезными.

    «К настоящему моменту мы не установили мотив стрелявшего», – сказал Роджек, подчеркнув, что следователи «усердно трудятся» над этим. По его словам, ФБР «не получало какой-либо конкретной информации об угрозе» в связи с митингом Трампа.

    Ранее Роджек заявил, что стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

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    14 июля 2024, 06:21 • Новости дня
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор между действующим президентом США Джо Байденом и экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщил представитель Белого дома.

    Кроме того, Байден провел разговор с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер Бобом Дэндойем, передает ТАСС.

    Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на BNO News.

    В национальном комитете Республиканской партии сообщили, что Трамп «чувствует себя хорошо», он собирается присоединиться к съезду республиканцев, который запланирован на понедельник в штате Висконсин, сообщает CNN.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, Майк Джонсон сообщил, что палата начнет всеобъемлющее расследование стрельбы в Пенсильвании.

    Напомним, в Батлере (Пенсильвания, США) на митинге во время выступления Трампа произошла стрельба. Трамп был ранен – он сообщил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха»; один из зрителей убит, еще двое находятся в критическом состоянии. Стрелок ликвидирован.

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    16 июля 2024, 05:45 • Новости дня
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    @ Artem Priakhin/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

    Его представили публике как «следующего президента Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Отмечается, что Трамп впервые появился на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания.

    Напомним, накануне США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


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    15 июля 2024, 23:40 • Новости дня
    Республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией
    Республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине, сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии.

    По словам функционера, Трамп готов лично вступить в диалог с Путиным по вопросу Украины без посредников, передает ТАСС.

    Напомним, на съезде Республиканской партии Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США.


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    15 июля 2024, 04:26 • Новости дня
    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа

    Байден на фоне покушения на Трампа обвинил иностранные государства в попытках «раздуть огонь разногласий» в США

    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в обращении к согражданам в связи с совершенным на Дональда Трампа покушением заявил, что «иностранные действующие лица раздувают огонь разногласий» в США.

    Байден заявил, что это делается с целью повлиять на политический процесс в США. По его словам, наблюдается «разгул дезинформации». Он призвал «избавиться от зашоренности, характеризующейся тем», что люди слушают только тех, «с кем соглашаются». Байден подчеркнул необходимость обеспечить единство нации, передает ТАСС.

    Он заявил, что в США «разногласия преодолевают за счет голосования», а не «при помощи пуль». Байден заявил о том, что нужно «снизить» накал политической борьбы в США, «политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств».

    «Нельзя допустить, чтобы подобное насилие стало нормой», – сказал он. По его словам, политика – пространство «для мирных дебатов, отстаивания правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости».

    Напомним, Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

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