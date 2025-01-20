Эксперты оценили слова Байдена о намерении остаться

Американисты оценили возможность влияния Джо Байдена и Камалы Харрис на американскую политику в будущем

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«История Байдена как политика закончилась, но он остается для демократов символом победы над Дональдом Трампом в прошлой кампании. Это фигура, вокруг которой будет объединяться разрозненное управленческое звено всей партии. Камала Харрис же намерена занять нишу идеологического тяжеловеса всей фракции. Поэтому для них принципиально важно сгладить образ политического поражения», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

«Их нежелание уходить свидетельствует о готовности побороться с республиканцами за власть в дальнейшем. И Харрис, И Байден будут активно влиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Обычно партия, чей лидер является главой Белого дома, к парламентской электоральной кампании утрачивает часть своих позиций. Этим и хотят воспользоваться демократы», – отметил он.

«При этом крайне сильными позициями обладает клан Барака Обамы. У него есть федеральная узнаваемость, он обладает электоральным потенциалом. Его сторонники еще проявят себя в будущем. Вполне возможно, что члены этой группы и смогут составить конкуренцию альянсу Байдена и Харрис», – добавил собеседник.

«Тем не менее, пока у демократов нет никаких реальных рычагов давления на Дональда Трампа. Его политика в целом соответствует запросам общества. Даже его намерение бороться с ультралиберальной повесткой не находит особого осуждения в американском обществе», – подчеркнул аналитик.

Для публичных политиков США это в порядке вещей – не закрывать за собой дверь и обещать продолжать деятельность, объясняет американист Малек Дудаков. «Обама, кстати, тоже не стал уходить из политики в 2016 году, он имеет неформальное влияние внутри Демпартии и часто комментирует актуальную повестку. Байден, конечно, никуда уже избираться не будет, но публично критиковать Трампа продолжит», – считает он.

«Что касается Харрис, то она довольно молодой политик по меркам Вашингтона, у нее сохраняются политические амбиции. Сейчас, судя по всему, она будет занята написанием мемуаров о том, как нужно противостоять республиканцам. В дальнейшем же, как многие полагают, она может побороться за пост губернатора Калифорнии и выиграть. Она также попробует снова пойти в президенты в 2028 году, несмотря на неодобрение со стороны части истеблишмента Демпартии», – спрогнозировал эксперт.

Ранее Джо Байден заявил о намерении остаться в большой политике. В свой последний рабочий день на посту президента США он выступил на христианском собрании в Южной Каролине. «Я никуда не ухожу. Кроме шуток», – сообщил глава Белого дома посетителям мероприятия. «Борьба за спасение души этой нации продолжится», – цитирует политика Associated Press.

«Мы должны сохранять надежду. Мы должны оставаться вовлеченными. Мы должны всегда сохранять веру в то, что наступит лучший день», – добавил Байден. Его слова были встречены аплодисментами прихожан. Сам штат Южная Каролина имеет символическое значение для уходящей администрации: именно этот регион сыграл решающую роль в победе 46-го президента на праймериз Демократической партии в 2020 году.

Примечательно, что о намерении «остаться» заявила и вице-президент Штатов Камала Харрис. «Я не собираюсь перечислять наши достижения. Все и так знают, в чем они заключаются. Но я скажу вам, что наша работа еще не закончена. И как вы все меня знаете, ведь мы провели вместе долгие часы, дни, месяцы и годы, я не из тех, кто тихо уходит в ночь», – цитирует ее Fox News.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описала два главных провала администрации Джо Байдена.