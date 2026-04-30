  США предложили коалицию для возобновления судоходства в Ормузе
    Мечта для русских эмигрантов обобрала детей и родителей
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов
    Умер известный математик Владимир Воеводин
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    30 апреля 2026, 06:50 • Новости дня

    Заградотряды ВСУ пытались удержать Корчаковку в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование бригады ВСУ перевело в боевые группы инструкторов и заградотряды для удержания Корчаковки Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ перебросило в Корчаковку Сумской области наиболее подготовленных бойцов и применяет заградительные отряды для удержания позиций, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что для обороны населенного пункта задействованы подразделения националистов из 71-й отдельной аэромобильной бригады, а также инструкторы и военные преступники из заградотрядов.

    Отмечается, что главная задача заградотрядов – воспрепятствовать бегству украинских военных с позиций. При этом на передовой в основном находятся мобилизованные украинские солдаты, которые деморализованы и часто отказываются выполнять приказы. Вывод сдавшихся украинских военнослужащих с позиций также связан с повышенным риском из-за деятельности заградотрядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды нанесли удары по бегущим с позиций экс-заключенным в Сумской области.

    Военные капелланы ВСУ приняли непосредственное участие в отборе кандидатов для заградительных отрядов.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Малая Корчаковка в этом регионе.

    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    30 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Посольство обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Штурмовые винтовки C7NLD из Нидерландов оказались в распоряжении запрещенной террористической организации из-за бесконтрольной передачи вооружений Киеву, заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Голландские штурмовые винтовки попали в руки воюющих на Украине боевиков «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) в результате безответственной политики властей Нидерландов, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в сети появились видеокадры, на которых члены террористической группировки используют голландские винтовки C7NLD. Кабинет министров Нидерландов опубликовал, а затем удалил список ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия радикалами. В документе отмечалось, что Гаага не может подтвердить эту информацию из-за сложности проверок в условиях боевых действий.

    «Мы, конечно, видели данные сообщения, видели «застенчивые» ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», – заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Российские дипломаты неоднократно предупреждали Нидерланды об опасности бесконтрольных поставок оружия киевским властям, тесно связанным с радикальными группировками. Посольство указывало на высокие риски попадания вооружений к неонацистам, и текущая ситуация стала прямым следствием политики королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов удалило с официального сайта ответы на вопросы о применении винтовок C7NLD боевиками РДК.

    Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс анонсировал отправку тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    До этого власти страны выделили 700 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ.

    29 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    @ Konstantin Sednev/Postimees/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Балтийская республика планирует оградить Евросоюз от демобилизованных российских военнослужащих даже после окончания конфликта, Эстония уже запретила въезд 1,3 тыс. ветеранов в этом году.

    Эстонское руководство намерено добиться общеевропейских ограничений для российских ветеранов, передает Politico.

    В этом году прибалтийская республика уже заблокировала въезд примерно 1,3 тыс. бывших бойцов. Теперь Таллин настаивает на аналогичных мерах со стороны всего Евросоюза.

    «Вы не можете позволить этим людям приехать в Европу», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Местные чиновники опасаются, что бывшие военные якобы могут заниматься саботажем или шпионажем. По их мнению, данная проблема касается безопасности всего региона.

    Инициативу Таллина поддержала глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Она пообещала представить конкретные предложения к летнему саммиту объединения.

    Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной реакции. Военный социолог Йорис ван Бладель отметил, что подобная политика порождает паранойю и заставляет видеть угрозу в каждом россиянине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов спецоперации.

    Лидеры семи стран Евросоюза и канцлер Германии потребовали закрыть Шенгенскую зону для бойцов СВО.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров ввести аналогичные ограничения.

    29 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    RT узнал подробности жизни перебежчика Климова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    RT узнал новые детали о 19-летнем предателе Артеме Климове, из-за которого погибли 150 российских военных.

    Новые подробности о 19-летнем перебежчике Артеме Климове появились в материале RT.

    По данным издания, Климов с трудом окончил девять классов школы и затем поступил в Сибирский университет потребительской кооперации, но был отчислен из-за неуспеваемости.

    Его бывший друг сообщил, что Климов не смог получить водительские права и после этого ушел служить в армию.

    По словам собеседника, Климов не мог постоять за себя и часто обращался к друзьям за помощью в конфликтах. Окружение описывает его как физически и морально слабого человека.

    Службу в армии и участие в спецоперации на Украине Климов не обсуждал с окружающими, однако присылал друзьям видеозаписи, якобы снятые им на службе. Позже выяснилось, что эти ролики были взяты из интернета и распространялись в соцсетях, например, в TikTok.

    Знакомые Климова признались, что испытывали угрызения совести, думая, что он рискует собой, но позже разоблачили обман.

    Кроме того, Климов приписывал себе победы в международных соревнованиях по тайскому боксу, однако его фамилию не нашли ни в одном протоколе. Товарищи считают, что медаль, которой он хвастался, была куплена на маркетплейсе и не была именной.

    Также Климов попадал в сложные личные ситуации: он встречался с девушкой, которая, по словам его окружения, манипулировала им и просила деньги, из-за чего ему приходилось занимать средства у матери. Семья перебежчика не была обеспеченной, отец работал дальнобойщиком, мать – домохозяйка.

    Ранее сообщалось, что Климов около трех месяцев передавал данные украинским военным и в итоге перешел на сторону противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий Артем Климов признался в переходе на сторону Вооруженных сил Украины.

    29 апреля 2026, 07:35 • Новости дня
    ВСУ ускорили строительство эшелонированной обороны у курского приграничья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины усилили строительство эшелонированной обороны сразу в трех районах Сумской области рядом с курским приграничьем, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что военные эксперты фиксируют активизацию строительства оборонительных сооружений на украинской стороне границы у Курской области, сообщает ТАСС. Он заявил, что инженерные подразделения Вооружённых сил Украины усилили возведение эшелонированной обороны сразу в трех районах Сумской области – Глуховском, Белопольском и Краснопольском.

    Марочко добавил: «Параллельно противник устанавливает минные заграждения и оборудует ложные позиции».

    Он уточнил, что с наступлением теплой погоды темпы строительства фортификаций заметно увеличились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области Украины, граничащей с Россией, возводятся несколько линий стационарных фортификационных сооружений.

    ВСУ в Сумской области в районе Юнаковки предприняли экстренные меры для укрепления оборонительного рубежа, пытаясь остановить продвижение российских войск.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью около 2 тыс. км.

    29 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для ПВО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности, сообщили в российских силовых структурах.

    Удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» вызывают сильный страх у украинских военных в тылу, поскольку системы противовоздушной обороны, включая американские комплексы Patriot, практически не способны противостоять этим средствам поражения, передает ТАСС.

    «Скорость ракеты составляет 10 Махов, и системы ПВО, включая американские Patriot, просто не успевают на нее среагировать», – сообщили в российских силовых структурах.

    Источник также добавил, что недавние удары «Кинжалами» по местам дислокации натовских офицеров стали для противника полной неожиданностью и вызвали шок. Ракеты обладают возможностью маневрировать на всей траектории полета, что делает их практически неуязвимыми для современных средств ПВО.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что комплекс «Кинжал» оснащается как обычной, так и ядерной боевой частью массой 500 кг, а дальность полета превышает 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

    Российская армия применяла более сорока раз высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» для уничтожения объектов противника в ходе спецоперации на Украине.

    29 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и шести бригад теробороны около Бачевска, Червоного, Толстодубово, Мирлогов, Новой Сечи, Храповщины и Мироновки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных и трех мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Бугаевкой, Старицей, Польной и Караичным.

    Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, бронемашину, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    Противник потерял свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов, пять складов матсредств и горючего, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Ковалевки, Моначиновки, Кутьковки, Пристена Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Новогригоровки, Ленина, Рубежного, Красноярского, Грузского, Светлого, Кучерова Яра, Золотого Колодезя, Шевченко, Новоалександровки и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 275 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР.

    За день до этого они освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.

    29 апреля 2026, 14:44 • Новости дня
    Роспотребнадзор провел замеры воздуха после атаки БПЛА в Перми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае проводят в жилых районах замеры воздуха, сообщили в региональном управлении ведомства.

    Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае проводят замеры воздуха в жилых районах после атаки беспилотника, передает РИА «Новости».

    В региональном управлении ведомства уточнили, что работы ведутся совместно с МЧС, чтобы определить возможное загрязнение.

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил ранее, что утром в среду вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок региона. В результате атаки произошло возгорание, однако жертв среди людей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал промышленный объект на территории Пермского муниципального округа.

    29 апреля 2026, 19:02 • Новости дня
    В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Вознесеновка Белгородской области был ранен мужчина, которому диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, сообщили местные власти.

    В Белгородской области зафиксирована атака украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль «Газель» в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом сообщил в своем канале на платформе Макс губернатор региона Вячеслав Гладков .

    В результате атаки ранения получил мирный житель. По словам Гладкова, «бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног». Для дальнейшего лечения мужчину перевезли в городскую больницу №2 города Белгорода.

    Гладков также отметил, что грузовой автомобиль получил повреждения в результате взрыва. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка, ранив двух мужчин и девушку.

    А накануне серия ударов украинских беспилотников по Белгородской области привела к гибели мужчины. Кроме того, во вторник при ударе ВСУ по социальному объекту в области были ранены два человека.


    29 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Комбат ВСУ умер от пьянства на фронте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне боевых действий комбат ВСУ Александр Будник из 159-й бригады погиб не при выполнении задания, а из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в российских силовых структурах.

    Комбат ВСУ из 159-й отдельной мотострелковой бригады Александр Будник умер от пьянства в зоне боевых действий, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, неожиданные отклики появились после публикации некролога о Буднике, где утверждалось, что он погиб, выполняя боевую задачу недалеко от села Белый Колодезь в Харьковской области.

    Однако в социальных сетях появилось множество критических комментариев в адрес погибшего комбата. Несколько женщин написали, что Будник регулярно отправлял своих подчинённых на самые опасные задания и часто отсутствовал на позиции. Они утверждают, что причиной его смерти стало не выполнение боевой задачи, а злоупотребление алкоголем.

    Одна из украинских женщин сообщила, что потеряла сына из-за действий этого офицера. По ее словам, перед смертью Будник был «в стельку пьяный».

    Ранее военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал о регулярном вымогательстве денег и пьянстве командиров 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой.

    До этого командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении, потому что заснул в пьяном состоянии. А военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.


    29 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал рост насилия на Украине в отношении сотрудников ТЦК

    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Деятельность групп сопротивления ТЦК может иметь частичный успех. Но без поддержки извне эта инициатива сойдет на нет. При этом, для борьбы с протестующими Владимиру Зеленскому придется еще сильнее раскрутить репрессивный маховик, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что украинцы объединяются для поимки и «наказания» работников мобилизационных органов.

    «Формирование на Украине групп сопротивления ТЦК – это проявление стихийного протеста, который давно витает в воздухе. Тенденция показывает желание части украинцев отомстить за себя, убитых и поруганных родных, за насилие на улицах. Особенно это проявляется на юге страны, например, в Одесской области», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Безусловно, происходящее вызовет еще больший всплеск насилия на улицах, накал общественной обстановки и, возможно, частичный отток работников из ТЦК в некоторых регионах. Однако для того, чтобы эти тенденции приобрели массовость и масштабность, группам сопротивления не хватает организованности, финансовой базы и идеологической подоплеки», – продолжил спикер.

    «Помимо этого, движению против ТЦК нужна общая глобальная идея для объединения и выступления единым фронтом. Она может заключаться в том, что борьба должна идти за само переформатирование Украины, за дружественность в отношениях с Россией, за отстаивание истинных национальных интересов, а не политики Брюсселя», – детализировал собеседник.

    «Без всего вышеперечисленного, без поддержки, прежде всего, извне разрозненные группы сопротивления ТЦК будут выловлены и подвергнуты насилию со стороны украинских силовиков. Возможно, для этого Владимиру Зеленскому придется еще сильнее раскрутить репрессивный маховик», – спрогнозировал эксперт.

    «Сами же работники ТЦК будут до последнего держаться за места и начнут массово покидать их только под страхом жестких наказаний со стороны групп сопротивления. Работа дает им какое-никакое финансовое обеспечение и бронь от призыва. А для украинцев сейчас это крайне важные вещи», – резюмировал Скачко.

    Ранее стало известно, что население Украины собирается в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этим рассказал взятый в плен группировкой войск «Север» военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов.

    По его словам, цель этих объединений – ловить и «наказывать» работников мобилизационных органов «на месте», сообщает ТАСС. Кадунов отметил: если бы у него была возможность, он бы «задушил» мобилизовавших его сотрудников ТЦК. Сам военнопленный три раза отбывал наказание в колониях за воровство. Несмотря на это, был мобилизован в январе 2026 года.

    На Украине регулярно происходят скандалы, связанные с насильственными действиями сотрудников ТЦК. В интернете распространяется множество видео, где представители военкоматов силой заталкивают мужчин призывного возраста в микроавтобусы, зачастую применяя физическое насилие.

    Так, недавно подростки в Одессе отбили мужчину у военкомов, а рейд ТЦК в один из городских фитнес-клубов заставил украинцев прыгать из окон второго этажа. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств.

    В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что сотрудников ТЦК, задерживающих жителей региона на правобережье Днепра, спасет только переход на сторону России и помощь в освобождении территории от ВСУ.

    29 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Вступили в силу новые законы о поддержке семей бойцов СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начали действовать новые законы, предусматривающие бесплатный проезд родственников к раненым бойцам и квоты для вдов СВО на обучение в вузах, сообщает Госдума.

    Два новых закона, направленных на поддержку семей участников спецоперации на Украине, вступили в силу с 25 апреля, сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

    Первый закон предусматривает, что два близких родственника или члена семьи пострадавшего сотрудника Росгвардии, а также военнослужащего или добровольца, получившего ранение, теперь имеют право на бесплатный проезд к месту его лечения и обратно.

    Второй закон расширяет возможности получения высшего образования для вдов и вдовцов погибших участников спецоперации: они смогут поступать в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счет отдельной бюджетной квоты.

    Вячеслав Володин подчеркнул, что «важно продолжать делать все, чтобы солдаты и офицеры, их семьи были окружены заботой и поддержкой». Он также напомнил, что депутаты ГД уже приняли 164 закона, направленных на правовое обеспечение проведения спецоперации и социальную поддержку ее участников и их близких.

    Еще 10 законопроектов по этой теме находятся на рассмотрении, и Володин отметил, что их планируется обсудить в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» предложила расширить социальные гарантии для семей участников спецоперации на Украине. Законопроект предусматривает, что сотрудники полиции и Росгвардии, которые воспитывают детей-инвалидов с детства, смогут получить жилье вне очереди.

    До этого Госдума одобрила проект закона о предоставлении преимущества при сокращениях штата сотрудникам, вернувшимся с военной службы по мобилизации или контракту во время спецоперации на Украине.


    29 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    При атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атак украинских беспилотников на территории Белгородской области ранения получили трое гражданских лиц.

    Трое мирных жителей получили ранения в Белгородской области из-за ударов беспилотников украинских войск, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    «В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель... В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково Валуйского округа... В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от удара дрона мужчина получил слепые осколочные ранения грудной клетки и ног», – рассказал глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе при целенаправленной атаке украинских войск на пассажирский автобус погибли три женщины.

    Днем ранее в селе Доброе двое мужчин получили ранения из-за удара управляемыми авиационными бомбами по социальному объекту.

    До этого в селе Репяховка местный житель скончался от тяжелых травм после прилета вражеского беспилотника.

    29 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки, хранения, запуска БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 303 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 750 беспилотников, 657 ЗРК, 29 072 танка и других бронемашин, 1711 боевых машин РСЗО, 34 655 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 381 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры.

    Днем ранее ВС РФ поразили место производства дальнобойных беспилотников ВСУ.

    А в минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по используемому ВСУ ТЭК Украины.

    США передали России и Китаю предложения по контролю над ядерным оружием
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ
    Суд изъял активы экс-замглавы Минтранса Семенова на 6 млрд рублей
    «Северсталь» заявила о регистрации всех активов Мордашова в России
    Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика на маркетплейсах

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

