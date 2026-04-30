Заградотряды ВСУ пытались удержать Корчаковку в Сумской области
Командование бригады ВСУ перевело в боевые группы инструкторов и заградотряды для удержания Корчаковки Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.
Командование ВСУ перебросило в Корчаковку Сумской области наиболее подготовленных бойцов и применяет заградительные отряды для удержания позиций, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что для обороны населенного пункта задействованы подразделения националистов из 71-й отдельной аэромобильной бригады, а также инструкторы и военные преступники из заградотрядов.
Отмечается, что главная задача заградотрядов – воспрепятствовать бегству украинских военных с позиций. При этом на передовой в основном находятся мобилизованные украинские солдаты, которые деморализованы и часто отказываются выполнять приказы. Вывод сдавшихся украинских военнослужащих с позиций также связан с повышенным риском из-за деятельности заградотрядов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды нанесли удары по бегущим с позиций экс-заключенным в Сумской области.
Военные капелланы ВСУ приняли непосредственное участие в отборе кандидатов для заградительных отрядов.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Малая Корчаковка в этом регионе.