Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.
ВС России нанесли массированный удар по используемому ВСУ ТЭК Украины
За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по объектам портовой инфраструктуры Украины.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 256 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 137 522 беспилотника, 656 ЗРК, 29 038 танков и других бронемашин, 1 709 боевых машин РСЗО, 34 598 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 117 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
