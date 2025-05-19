Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате ударов по черниговскому направлению были уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, два грузовика, бронированная разведывательно-дозорная машина и до 12 военных ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева. По его словам, такие потери подтверждены средствами радиоразведки и термическим анализом снимков.

Лебедев также сообщил, что в Новгород-Северском районе был уничтожен склад боеприпасов, а в Сновской городской общине поражён пункт сбора диверсантов. В населённом пункте Тимоновичи атакой дронов была поражена грузовая техника с военными грузами, а в селе Клюсы нейтрализован опорный пункт ВСУ.

По словам Лебедева, эти удары парализовали логистику украинских войск в приграничной зоне и сорвали переброску резервов. Кроме того, на херсонском направлении ликвидированы склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ.

Лебедев подчеркнул, что украинские военные размещали свои объекты в жилых кварталах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом. В Винницкой области подполье атаковало учебный центр, где проходили подготовку украинские военные.