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Подполье заявило об уничтожении складов и техники ВСУ в Черниговской области
В результате ударов в Черниговской области были уничтожены склады, техника и до 12 украинских военных, нарушена логистика противника.
В результате ударов по черниговскому направлению были уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, два грузовика, бронированная разведывательно-дозорная машина и до 12 военных ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева. По его словам, такие потери подтверждены средствами радиоразведки и термическим анализом снимков.
Лебедев также сообщил, что в Новгород-Северском районе был уничтожен склад боеприпасов, а в Сновской городской общине поражён пункт сбора диверсантов. В населённом пункте Тимоновичи атакой дронов была поражена грузовая техника с военными грузами, а в селе Клюсы нейтрализован опорный пункт ВСУ.
По словам Лебедева, эти удары парализовали логистику украинских войск в приграничной зоне и сорвали переброску резервов. Кроме того, на херсонском направлении ликвидированы склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ.
Лебедев подчеркнул, что украинские военные размещали свои объекты в жилых кварталах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом. В Винницкой области подполье атаковало учебный центр, где проходили подготовку украинские военные.