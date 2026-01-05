Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.0 комментариев
Подполье сообщило об ударе по заводу ВСУ по сборке БПЛА под Черниговом
Под Черниговом нанесен удар по предприятию, которое занималось изготовлением и сборкой реактивных беспилотников для ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, целью атаки стало производство, входящее в региональную сборочную цепочку БПЛА, передает РИА «Новости».
Лебедев подчеркнул, что результатом удара стало фактическое выведение из строя одного из ключевых звеньев системы по производству беспилотников в этом регионе.
Также, по информации Лебедева, одновременно был нанесен удар по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО. Это, по его словам, существенно снижает способность украинских сил реагировать на будущие атаки с применением дронов.
Ранее российские военные использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для уничтожения объектов ВСУ, включая цеха сборки дронов и склады боеприпасов.
В октябре подполье сообщило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.