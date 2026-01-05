Подполье сообщило об ударе по заводу ВСУ по сборке БПЛА под Черниговом

Подполье: По заводу ВСУ по сборке БПЛА под Черниговом нанесен удар

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, целью атаки стало производство, входящее в региональную сборочную цепочку БПЛА, передает РИА «Новости».

Лебедев подчеркнул, что результатом удара стало фактическое выведение из строя одного из ключевых звеньев системы по производству беспилотников в этом регионе.

Также, по информации Лебедева, одновременно был нанесен удар по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО. Это, по его словам, существенно снижает способность украинских сил реагировать на будущие атаки с применением дронов.

Ранее российские военные использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для уничтожения объектов ВСУ, включая цеха сборки дронов и склады боеприпасов.

В октябре подполье сообщило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.