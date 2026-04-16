В районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ
Несколько атак и ударов ВСУ зафиксировано за минувшие сутки в районе расположения Запорожской АЭС и ее города – спутника Энергодара, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Яшина заявила, что за прошедшие сутки в районе Запорожской АЭС и города Энергодар было зафиксировано несколько атак и ударов со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.
Она отметила: «Обстрелы прилегающей к Запорожской АЭС и городу территории продолжаются. За сутки не раз фиксировались удары и атаки в районе станции и города».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска заметно усилили обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.
Артиллерийские удары и налеты беспилотников участились в последнее время.
Наблюдатели МАГАТЭ также сообщили о взрывах и выстрелах около станции.