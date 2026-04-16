В районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Яшина заявила, что за прошедшие сутки в районе Запорожской АЭС и города Энергодар было зафиксировано несколько атак и ударов со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

Она отметила: «Обстрелы прилегающей к Запорожской АЭС и городу территории продолжаются. За сутки не раз фиксировались удары и атаки в районе станции и города».

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска заметно усилили обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.

Артиллерийские удары и налеты беспилотников участились в последнее время.

Наблюдатели МАГАТЭ также сообщили о взрывах и выстрелах около станции.