Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.
ВСУ нарастили обстрелы и атаки дронами по Энергодару и ЗАЭС
Артиллерийские удары и налеты БПЛА по Энергодару и территории у Запорожской АЭС участились, но сама промышленная площадка станции пока не пострадала, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Яшина заявила, что интенсивность обстрелов города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающих к станции районов заметно возросла, передает РИА «Новости».
По словам Яшиной, попаданий по промышленной площадке самой Запорожской АЭС пока не зафиксировано. При этом она подчеркнула, что город вынужден постоянно устранять последствия ударов, а все профильные службы сосредоточены на ликвидации ущерба после обстрелов и атак беспилотников.
МАГАТЭ заявило, что Запорожская АЭС была отключена от линии электропередачи «Днепровская».
Вспомогательные здания станции в Энергодаре оказались обесточены после артобстрела со стороны ВСУ, но сама станция продолжает работать безопасно.
Город Энергодар остался без электроснабжения после артиллерийского удара.