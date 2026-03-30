  Российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское
    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Эксперт сказал, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    30 марта 2026, 12:31 • Новости дня

    ВСУ нарастили обстрелы и атаки дронами по Энергодару и ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Артиллерийские удары и налеты БПЛА по Энергодару и территории у Запорожской АЭС участились, но сама промышленная площадка станции пока не пострадала, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Яшина заявила, что интенсивность обстрелов города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающих к станции районов заметно возросла, передает РИА «Новости».

    По словам Яшиной, попаданий по промышленной площадке самой Запорожской АЭС пока не зафиксировано. При этом она подчеркнула, что город вынужден постоянно устранять последствия ударов, а все профильные службы сосредоточены на ликвидации ущерба после обстрелов и атак беспилотников.

    МАГАТЭ заявило, что Запорожская АЭС была отключена от линии электропередачи «Днепровская».

    Вспомогательные здания станции в Энергодаре оказались обесточены после артобстрела со стороны ВСУ, но сама станция продолжает работать безопасно.

    Город Энергодар остался без электроснабжения после артиллерийского удара.

    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    29 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Эксперт: Нехватка людей у ВСУ подогревает разговоры о мобилизации женщин

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев все сильнее «закручивает гайки» в части мобилизации населения. И чем острее будет ощущаться нехватка людей в ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости отправить на фронт всех, включая женщин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. На Украине активизировались разговоры о подготовке к мобилизации женщин.

    «На Украине вновь усилились меры по мобилизации: Киев «закручивает гайки» в части различных броней, например. Однако людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и самовольно оставляющих часть, продолжает расти», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    При этом часть женщин действительно подлежат призыву – преимущественно это медики. «Их объявляют в розыск, объявляют «уклонистами». Но они тоже не горят желанием идти воевать. Так что на Украине звучат разные голоса, в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет», – рассуждает аналитик. – «Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации».

    Касаясь прогнозов возможной реакции общества но мобилизацию женщин, Корнилов отметил, что в соцсетях масса видео, на которых «все кричат сотрудникам ТЦК «подонки, мерзавцы и сволочи», однако «никакого серьезного сопротивления пока не наблюдается».

    Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Харькове порядка 30 женщин были объявлены в розыск как «уклонистки». В базе местного аналога военного комиссариата они числятся как военнообязанные, в то время как их образование и род деятельности не предполагают этого.

    Так, украинский психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а на учет в ТЦК она не вставала.

    В минобороны Украины инциденты не отрицают. Так, под одним из постов пострадавших ведомство написало, что «реестры, к сожалению, не идеальны».

    Между тем, в украинских городах появилась наружная реклама со слоганом «Защита Украины – это женское дело». В соцсетях многие украинские пользователи усмотрели в этом подготовку общественного мнения к принудительной мобилизации женщин.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли удары по месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по авиационной технике на военных аэродромах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В сообщении в Max говорится: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго»».

    Как сообщили в ведомстве, ВС России поразили также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

    В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 2154 беспилотника.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    29 марта 2026, 20:58 • Новости дня
    Российские штурмовики подошли к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском

    Tекст: оль

    Штурмовые группы России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские штурмовые подразделения приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается ключевым оборонительным узлом ВСУ перед Славянском, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин отметил: «Касаемо Рай-Александровки, поступает информация, что уже штурмовые группы находятся непосредственно в близости данного населенного пункта. Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском».

    Пушилин подчеркнул, что противник оказывает серьёзное сопротивление, однако российские подразделения планомерно продолжают продвижение вперед. По его словам, интенсивные бои в этом районе были ожидаемы из-за стратегической важности направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике.

    30 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении украинский системы ПВО на аэродроме Гостомеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская система ПВО была уничтожена ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В районе аэродрома Гостомеля в Киевской области украинская система противовоздушной обороны была уничтожена ударом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в районе аэродрома, где раньше располагалась военная часть с позициями для ракетных ПВО, произошли мощные взрывы. Он отметил: «Взрывы в направлении аэродрома Гостомеля, там находится бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО. Есть склады с ракетами. Сообщают, что была уничтожена минимум одна система – Partiot или другая, пока не известно».

    В подполье уточнили, что кроме уничтоженной системы ПВО, на территории бывшей военной части могут находиться склады с ракетами, однако подробности пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск уничтожила за сутки 24 блиндажа с личным составом и шесть пунктов управления беспилотниками ВСУ.

    Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

    29 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Российский боец спас гаубицу от атаки 12 беспилотников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир артиллерийского расчета 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» из стрелкового оружия отразил атаку 12 FPV-дронов Вооруженных сил Украины на огневую позицию в Херсонской области. Военнослужащий спас личный состав и гаубицу, сообщил командир взвода с позывным Тихон.

    Тихон рассказал, что командир артиллерийского расчета 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» успешно отразил атаку двенадцати FPV-дронов Вооруженных сил Украины на огневую позицию в Херсонской области, передает ТАСС. Военнослужащий, действуя решительно, спас не только личный состав, но и гаубицу.

    По словам командира взвода с позывным Тихон, командир расчета занял позицию в пяти метрах от оружия и открыл огонь по дронам, когда те приближались вплотную. «Он встал буквально в пяти метрах и открывал огонь, когда они [дроны] подлетали уже к нему. Умело и грамотно он действовал, руководил личным составом, рассредоточил их по лесополосе и отдавал команды. Тем самым он сбил порядка дюжины FPV и смог сохранить орудие», – сообщил Тихон.

    После инцидента военнослужащие открыли ответный огонь по выявленным наблюдательным пунктам и точкам управления украинскими беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превращает Херсон в военную базу и фактически лишает город нормальной гражданской жизни.

    Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии группировки «Днепр» уничтожили в Запорожской области два тщательно замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на дальности более 25 километров.

    Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Охотник» спас четверых сослуживцев от атаки украинского FPV-дрона ценой собственного ранения средней степени тяжести.

    29 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    В Чернигове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время воздушной тревоги в Чернигове вечером воскресенья был зафиксирован взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Взрыв прогремел в Чернигове на Украине во время воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении в Telegram-канале телеканала отмечается: «В Чернигове был слышен взрыв».

    Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области на момент инцидента была объявлена воздушная тревога. Подробности о причинах и последствиях взрыва на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Днепропетровской области на Украине объявили воздушную тревогу. В Кривом Роге прозвучали взрывы.

    29 марта 2026, 19:45 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС под Добропольем в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции и продвинулись в районе Нового Донбасса поблизости от Доброполья в Донецкой народной республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Бойцы Вооружённых сил России продвинулись в районе Нового Донбасса, расположенного рядом с Добропольем в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Он отметил, что позиции российских военных в этом районе улучшились, а продвижение в районе Доброполья происходит всё более стремительно. По словам Пушилина, ситуация на этих направлениях развивается в пользу российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике.

    30 марта 2026, 09:01 • Новости дня
    ВСУ начали применять «дроны-мопеды» с ручным управлением операторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали применять на донецком направлении ударные дроны не только с автоматическим наведением, но и корректируемые оператором, сообщил командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Крава.

    Крава рассказал, что ВСУ начали использовать на донецком направлении ударные беспилотники, которые управляются не только автоматически, но и с помощью операторов, передает ТАСС.

    Он отметил: «Насколько я знаю, сейчас начали уже внедрять вот эти «мопеды», которые оператор тоже доводит, но не массово, насколько я знаю, но тоже они встречаются».

    По словам военного, за ночь на донецком фронте противник способен запускать сотни подобных беспилотников. Аппараты применяются при любой погоде, а для маскировки их чаще отправляют ночью. Дальность полета новых БПЛА может достигать нескольких тысяч километров, а вес боевой части составляет от 50 до 100 кг.

    Среди наиболее часто встречающихся дронов Крава выделил украинские модели «Лютый», FP-1 и FP-2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отделения 23-го зенитно-ракетного дивизиона с позывным Крава заявил о тренировках операторов украинских дронов на ударах по гражданским объектам.

    Украинские войска под Донецком используют дроны-матки с нестандартными частотами для ударов по Донецкой кольцевой автодороге.

    ВСУ задолго до начала спецоперации начали применять небольшие гражданские дроны и FPV-аппараты в роли камикадзе на тактическом уровне.

    29 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Часть Запорожской области осталась без света после обстрелов ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрелов несколько населенных пунктов Куйбышевского округа и город Энергодар в Запорожской области остались без света, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества после обстрелов, передает РИА «Новости». Губернатор Евгений Балицкий отметил, что электроснабжение нарушено в отдельных населенных пунктах Куйбышевского муниципального округа и в городе Энергодаре.

    По словам Балицкого, сейчас ведутся восстановительные работы. Он также предупредил, что риски повторных ударов сохраняются, что значительно осложняет работу энергетиков на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника в селе Лесное Запорожской области пострадали двое местных жителей.

    29 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки украинского беспилотника в селе Лесное Запорожской области пострадали двое местных жителей, они доставлены в больницу с травмами средней тяжести, сообщили в Минздраве региона.

    Два человека получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Лесное Запорожской области, передает РИА «Новости». По информации Минздрава региона, пострадавшие – местные жители Васильевского муниципального округа.

    В ведомстве уточнили, что оба человека получили ранения средней степени тяжести. Их оперативно доставили в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии ударов беспилотников по жилым районам Энергодара были ранены двое местных жителей. Молодая девушка и мужчина были госпитализированы с ранениями в результате удара беспилотника в Энергодаре.

    29 марта 2026, 21:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 27 украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение дня системы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Курской, Белгородской областями и Крымом.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами за один день, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В официальном сообщении ведомства уточняется: «Двадцать девятого марта текущего года в период с 13.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской областей и Республики Крым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что силы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников за пять часов.

    30 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    Посол России Липаев сообщил о румынских боевиках в рядах ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики румынской группировки «Гетика» воюют за ВСУ, сообщил посол России в Румынии Владимир Липаев.

     Липаев сообщил, что боевики экстремистской румынской группировки «Гетика» воюют за Вооруженные силы Украины, передает РИА «Новости». По его словам, граждане Румынии принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима, и в первую очередь речь идет о членах «Румынской боевой группы «Гетика», которые находятся в составе «Интернационального легиона» Украины и других формирований ВСУ.

    Липаев отметил, что, по данным румынских СМИ, в этой группе сейчас насчитывается несколько десятков действующих наемников. Он подчеркнул, что участие граждан Румынии в конфликте на Украине не является секретом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что страны Запада закрепили себя в статусе стороны конфликта на Украине, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным «Гетодак» сообщил о присутствии в рядах ВСУ около 50 румын и столько же молдаван.

    В Одесской области на полигоне в Болграде координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев засек румынских наемников, направленных для усиления ВСУ.

    Позже Лебедев заявил о предположительном уничтожении румынских наемников при ударе ВС России по местам скопления ВСУ в Одесской области.

    30 марта 2026, 11:28 • Новости дня
    СК возобновил работы по извлечению тел у Лесной Дачи в ЛНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские следователи вновь начали извлекать тела погибших мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР, где ранее обнаружили массовое захоронение.

    Следственный комитет России возобновил работы по извлечению тел мирных жителей в районе массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР, передает РИА «Новости».

    Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мероприятия проходят в рамках уголовного дела по признакам применения запрещенных методов ведения войны и геноцида.

    Петренко уточнила, что работы были возобновлены с наступлением весеннего сезона: «Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические», – сказала она.

    По данным следователей, ранее в этом месте были найдены более 260 тел мирных граждан. У многих погибших были зафиксированы пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы, а также частичное отсутствие конечностей.

    Представитель СК добавила, что после входа российских военных в Северодонецк в 2022 году украинские националисты, отступая, расстреливали тех, кто стремился стать гражданином России или получал гуманитарную помощь. Некоторые жители города прятались в подвалах, которые зачастую становились их последним убежищем.

    Следователи считают, что в братской могиле у поселка Лесная Дача могут находиться еще около 300 тел. Тела туда приносили местные жители, пытаясь предать земле погибших в относительно безопасном месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Попасной Луганской народной республики обнаружили многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей.

    В Красноармейске, Димитрове и окрестностях российские военнослужащие нашли более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей.

    Россия заявила Британии решительный протест
    Подполье сообщило об уничтожении украинский системы ПВО в Гостомеле
    Обслуживающие украинские истребители Mirage французы попали под удар «Гераней»
    Новая ракета США в первый день войны поразила спортзал и школу в Иране
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией
    Небо над Австралией стало кроваво-красным

    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки

    Уже многие страны мира демонстрируют желание вернуть свое золото, которое хранится в США, обратно в собственные хранилища. Некоторым – как, например, Франции – это в действительности удается. Но главное, что перед нами глобальная тенденция, которая демонстрирует реальное отношение мировых элит к финансовой системе Соединенных Штатов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

