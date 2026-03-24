МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от ЛЭП «Днепровская»

МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключена от ЛЭП «Днепровская»
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась без электроснабжения по основной линии «Днепровская» мощностью 750 киловольт, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«ЗАЭС сегодня потеряла соединение с 750-киловольтной линией «Днепровская», теперь ее внешнее энергоснабжение обеспечивает единственная запасная ЛЭП», – сообщило МАГАТЭ в соцсетях, передает ТАСС.
Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация начнет переговоры с Россией и Украиной для согласования временного локального прекращения огня, чтобы провести необходимые ремонтные работы.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил об усилении ударов Украины по району ЗАЭС.