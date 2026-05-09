Гостья парада Победы из ДНР: 9 мая показало, что народ России нельзя запугать

Tекст: Олег Исайченко

«Я уже второй раз по приглашению попадаю на парад Победы в Москве. Для меня присутствовать на этом торжественном мероприятии – большая честь. Более того, я каждый раз убеждаюсь в силе нашего народа, который невозможно сломить. И, как сказал президент, победа всегда была за нами, и так будет вновь», – сказала Наталья Богаченко, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в ДНР, присутствовавшая на параде.

Собеседница отметила, что для ее семьи память о героях страны имеет особое значение. «Как и в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня мужчины моей семьи защищают страну. Мои муж и брат отдали жизни на поле боя ради нашей родины», – пояснила она.

По словам Богаченко, на параде в Москве в этом году царила позитивная и торжественная атмосфера. «Рядом сидели участники СВО. Они с нескрываемой гордостью вставали в минуту молчания и под звуки гимна. Было видно, что для них это целая жизнь», – заметила женщина.

Она также обратила внимание на те угрозы, которые звучали в преддверии 9 мая со стороны Киева. «Есть ощущение, что противник хотел запугать народ России, чтобы люди просто не пошли на парад, не участвовали в торжественных мероприятиях. Но все те, кто был на параде, – это люди, сильные духом, их ничем не напугать. И факт того, что трибуны были полны, лишь доказывает, что нас невозможно запугать», – заключила Богаченко.

Ранее в Москве на Красной площади прошел парад Победы. В этом году из-за текущей оперативной обстановки не были задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадеты, а также колонны военной техники.

С речью выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сегодня россияне отмечают праздник «с чувствами гордости и любви к своей стране». «Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести», – цитирует главу государства сайт Кремля.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – добавил президент.

«Наш солдат понес колоссальные потери, принес колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной Победы», – подчеркнул он.

Путин также напомнил, что «великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции». Большую роль в будущей победе президент отвел тылу: «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России!».

В заключении своей речи Путин подчеркнул: «Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!».