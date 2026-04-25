Определены дата и место прощания с журналистом Алексеем Пимановым
Церемония прощания с ведущим Первого канала и режиссером Алексеем Пимановым пройдет 27 апреля в полдень на Троекуровском кладбище Москвы.
Церемония прощания с телевизионным деятелем пройдет 27 апреля в 12.00 по московскому времени, передает ТАСС. Информацию об этом журналистам предоставил источник из близкого окружения семьи покойного.
«С Алексеем Викторовичем простятся 27 апреля на Троекуровском кладбище. Церемония назначена на 12 часов дня», – заявила собеседница агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.
Супруга журналиста Ольга Погодина назвала причиной смерти мужа инфаркт.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего.