Tекст: Алексей Дегтярёв

Дипломат обратила внимание на травлю журналистов во Франции после их беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

Она назвала поразительными заявления французского посла в Москве Николя де Ривьера о свободе прессы в его стране.

«Да как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они еще пару недель должны оправдываться перед всеми во Франции, вот этими агрессивно настроенными якобы общественными деятелями, за которыми мы, конечно, знаем, кто стоит, в том, что они просто задали вопрос», – подчеркнула представитель ведомства.

Захарова также упомянула недавний инцидент с французскими репортерами на Украине. По ее словам, они снимали документальный фильм о массовом дезертирстве и стали свидетелями насильственной мобилизации. В результате их водитель и переводчик были задержаны. Дипломат задалась вопросом, получит ли этот материал международную награду за достоверность и свободу слова.

Ранее Захарова предостерегала Париж от дальнейшей эскалации ситуации с прессой. Российское дипломатическое ведомство предложило французским властям выдать визу отечественному корреспонденту для урегулирования спора.