Захарова предостерегла Францию от эскалации в ситуации с журналистами

Захарова пригрозила Франции возможным ответом Москвы в случае эскалации в ситуации с журналистами

Tекст: Антон Антонов

Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства, осудила «агрессивные заявления внешнеполитического ведомства Франции, а также дезинформацию в отношении российских СМИ». Как полагает МИД России, эта дезинформация инициирована «соответствующими службами» Франции.

Она опровергла заявления о том, что в России якобы «давят» на журналистов из Франции и «угрожают их безопасности». Захарова отметила, что 33 сотрудника девяти французских СМИ работают в Москве без ограничений и могут участвовать в крупнейших пресс-мероприятиях без препятствий.

«В отличие от властей Республики «Свободы, равенства и братства», у нас никто не ограничивает их участие в крупнейших пресс-мероприятиях, не лишает уже выданных аккредитаций, не арестовывает их банковские счета. Если же французские власти пойдут на дальнейшую эскалацию, мы будем вынуждены отвечать», – заявила она.

Захарова опровергла и высказывания о том, что «впервые за 70 лет российско-французских отношений журналисты лишаются аккредитации». Она вспомнила прецедент 1983 года, когда Франция выслала двух российских журналистов, обвиняя их в шпионаже. «А вот что действительно происходит впервые за 70 лет, так это поддержка Францией неонацизма на Украине», – добавила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды». МИД России призвал французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту «Комсомольской правды» и сообщил, что Россия будет готова пересмотреть ответные меры в отношении французского журналиста, как только Париж предпримет соответствующие шаги.