Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.2 комментария
Москва призвала Париж пересмотреть решение о невыдаче визы российскому журналисту
В МИД России призвали Францию пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту «Комсомольской правды»
Москва обратилась к Парижу с просьбой пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту издания «Комсомольская правда», говорится в тексте сообщения, размещенном на сайте МИД РФ.
В заявлении российского МИД акцентируется внимание на необходимости обеспечить возможность работы российских корреспондентов во Франции без давления и запугивания, передает ТАСС.
«Призываем французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту «Комсомольской правды». Как только это будет сделано, будем готовы пересмотреть ответные меры в отношении французского журналиста», – говорится в заявлении МИД.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».