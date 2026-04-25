Медведев назвал Жириновского основателем политической системы России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в документальном фильме «Владимир Жириновский» отметил, что Владимир Жириновский стал одним из основателей современной политической системы страны.
Медведев подчеркнул, что для большинства россиян партия ЛДПР ассоциировалась исключительно с личностью ее основателя, передают «Вести».
«Жириновский был действительно одним из сооснователей современной политической системы. Не нужно было говорить ЛДПР, нужно было сказать партия Жириновского», – заявил Медведев.
Он также добавил, что далеко не все политические силы обладают подобной моделью лидерства. По мнению Медведева, появление одной из первых оппозиционных партий было необходимо для России после распада КПСС, так как многие тогда не представляли, как может работать система с несколькими партиями.
В том же фильме Медведев отметил, что Жириновский всегда стремился к пользе для своей страны. По его словам, основная цель политика заключалась в служении интересам России.
