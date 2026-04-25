Медведев назвал Жириновского основателем политической системы России

Tекст: Вера Басилая

Медведев подчеркнул, что для большинства россиян партия ЛДПР ассоциировалась исключительно с личностью ее основателя, передают «Вести».

«Жириновский был действительно одним из сооснователей современной политической системы. Не нужно было говорить ЛДПР, нужно было сказать партия Жириновского», – заявил Медведев.

Он также добавил, что далеко не все политические силы обладают подобной моделью лидерства. По мнению Медведева, появление одной из первых оппозиционных партий было необходимо для России после распада КПСС, так как многие тогда не представляли, как может работать система с несколькими партиями.

В том же фильме Медведев отметил, что Жириновский всегда стремился к пользе для своей страны. По его словам, основная цель политика заключалась в служении интересам России.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил сбывающиеся предсказания основателя ЛДПР его глубокими знаниями.

Премьер Михаил Мишустин рассказал, что получил совет от Владимира Жириновского во время встречи с фракцией ЛДПР при обсуждении своей кандидатуры на пост главы правительства.

Путин поделился деталями своего последнего телефонного разговора с Жириновским.








