Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже

Tекст: Валерия Городецкая

Событие организовано в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На церемонии присутствовали председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, депутаты, сенаторы и активисты партии.

Слуцкий для гостей провел первую экскурсию по всем девяти «станциям» экспозиции, выстроенной вокруг образа агитационного поезда Жириновского, который стал метафорой жизненного пути политика. Лидер ЛДПР подчеркнул, что слово «продолжение» в названии не случайно: партия сохраняет и развивает заложенные Жириновским идеи – помощь фронту, защиту русских, региональную работу, поддержку семей и борьбу за сильную Россию.

«Мы этой выставкой хотели еще раз вспомнить, наверное, самого яркого политика современной России, дело которого растет, крепнет и развивается. И имя этому делу – партия ЛДПР. Жириновский мечтал об обществе, где будет править инициатива, где будет экономика, основанная на знаниях, где будет уважение к человеку труда, к человеку старшего возраста, где будет снова лучшая в мире система образования. И мы действительно делаем все, чтобы его прогнозы стали реальностью, чтобы люди, а это главный прогноз и главный план, жили в великой стране достойно. Это главная задача ЛДПР сейчас и всегда в будущем», – заявил Слуцкий.

В рамках выставки представлено более 3 тыс. экспонатов: редкие документы, агитационные плакаты, фотографии, рукописи и личные вещи Жириновского. Среди ключевых артефактов – легендарная «Буханка» УАЗ-452 с громкоговорителем, студенческие конспекты 1959 года, русско-турецкий разговорник, печатная машинка и чемодан с корзиной клубники, с которым Жириновский приехал в Москву.

Финальной станцией выставки стала «Великая Россия» – государство, о котором мечтал Жириновский. Он верил в особую роль России как связующего звена между Востоком и Западом, призывал беречь территории и культурное наследие, а его заветы продолжают воплощаться в деятельности ЛДПР, фокусирующейся на поддержке семей, помощи фронту и защите будущего страны.