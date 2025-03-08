В США впервые за 15 лет казнили заключенного через расстрел

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Associated Press, 67-летний Сигмон был осужден за убийство родителей своей бывшей девушки. В 2021 году он забил их до смерти бейсбольной битой, после чего пытался похитить саму девушку, передает ТАСС.

В качестве способа казни он сам предпочел расстрел, отвергнув альтернативные варианты – электрический стул или смертельную инъекцию. Смерть Сигмона была зафиксирована в 18.08 по местному времени (02.08 мск) 8 марта. До этого момента с 1967 года в США расстрелом были казнены только три человека. Все эти казни были осуществлены в штате Юта, последняя из них – в 2010 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат Сигмона заявил, что его клиент отказался от электрического стула, опасаясь, что он «сожжет и сготовит его заживо».

Президент США издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, предписав обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций.