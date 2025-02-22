AP: В США впервые за 15 лет проведут казнь через расстрел

Tекст: Валерия Городецкая

По данным AP, осужденный Брэд Сигмон из штата Южная Каролина будет казнен 7 марта, передает РИА «Новости». Этот метод казни был выбран самим заключенным.

Сигмон станет первым осужденным в Южной Каролине, которого казнят таким образом. С 1976 года только трое заключенных в США были казнены через расстрел, и все эти случаи произошли в штате Юта.

По информации издания, Сигмона приговорили к высшей мере наказания за убийство родителей своей бывшей подруги, которых он до смерти забил битой, после чего похитил девушку, которая позднее сбежала.

Адвокат Сигмона заявил, что его клиент отказался от электрического стула, опасаясь, что он «сожжет и сготовит его заживо». Он добавил, что альтернатива в виде расстрела не менее ужасна. Во время казни Сигмона привяжут к стулу, наденут на голову капюшон и установят мишень на сердце, а трое добровольцев произведут выстрелы с расстояния примерно 4,6 метра, пишет AP.

Ранее президент США издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, предписав обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций. Телеканал Fox News сообщал, что американский штат Луизиана завершил разработку и внедрение протокола смертной казни для заключенных с использованием метода азотного удушья, что возобновит исполнение приговоров после 15-летнего перерыва.