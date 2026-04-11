Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.3 комментария
Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Подмосковье
В результате успешного обмена на родину вернулись 175 российских военнослужащих и семеро жителей Курской области, которым теперь предстоит длительная реабилитация.
Борт с возвращенными бойцами приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает РИА «Новости».
Ранее Министерство обороны сообщило об успешном обмене пленными в формате «175 на 175».
Помимо военнослужащих, на родину вернулись семь незаконно удерживаемых жителей Курской области. Посреднические усилия при организации процесса обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Перед отправкой в Россию освобожденные находились в Белоруссии, где получили первичную медицинскую и психологическую помощь. Теперь им предстоит комплексное лечение и восстановление в специализированных медицинских учреждениях военного ведомства.
Ранее Минобороны показало кадры разговора вернувшихся из плена военных с родными.
Помощник президента Владимир Мединский отметил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной сопровождался большими трудностями и занял длительное время.