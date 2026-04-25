Замглавы МИД Грушко: Запад ведет психологическую войну против России на Балканах

Tекст: Антон Антонов

«Запад развязал гибридную войну против Российской Федерации с горячим театром военных действий на Украине, но на самом деле он объявил и многие другие регионы зонами, где Россию надо сдерживать. Балканы являются одним из театров, где они реально ведут против нас политико-дипломатическую, психологическую войну», – приводит слова Грушко РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам представителя ведомства, населению региона навязывают идею о том, что присутствие Москвы якобы приведет к краху Евросоюза. Он добавил, что западные политики намерены полностью подчинить эти территории и сломать их исторические и географические связи. По его словам, Запад хочет «взять все эти территории под свой контроль», чтобы вести «переформатирование и народов, и общества», которые должны в итоге отказаться от «своего генетического кода, традиций».

