Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
МИД заявил о сохранении курса сотрудничества Россией на Балканах
МИД заявил о сохранении ряда стран Юго-Восточной Европы курса на сотрудничество
Несмотря на давление коллективного Запада, несколько государств Юго-Восточной Европы продолжают развивать отношения с Россией на взаимовыгодной основе, заявили в МИД России.
Ряд стран Юго-Восточной Европы сохраняет курс на развитие сотрудничества с Россией, следует из сообщения на сайте МИД России.
В сообщении ведомства подчеркнули, что отдельные государства региона придерживаются самостоятельной и сбалансированной политики, продолжая выстраивать отношения с Россией на принципах взаимной выгоды.
В ходе совещания в Стамбуле, на котором присутствовали замглавы МИД России Александр Грушко, российские послы в юго-восточноевропейских странах и постоянный представитель России при ОБСЕ, обсуждалось положение на Балканах и текущее состояние двусторонних отношений с государствами региона.
В министерстве указали, что западные страны продолжают оказывать давление, требуя от государств Юго-Восточной Европы следовать блоковой дисциплине и разрывать связи с Россией, даже если это идет в ущерб национальным интересам этих стран. Также участники совещания рассмотрели практические вопросы обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений в регионе.
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