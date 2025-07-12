Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
На Украине повторился крупный сбой приложения для военнообязанных
На Украине зафиксирован четвертый за три недели сбой приложения для военнообязанных
В украинском приложении «Резерв+» для военнообязанных уже в четвертый раз за три недели произошел масштабный сбой, что затруднило оформление отсрочек от мобилизации.
Масштабный сбой в работе украинского приложения «Резерв+», предназначенного для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации, зафиксирован уже в четвертый раз за последние три недели, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украина сейчас».
О причинах сбоев пока не сообщается. Издание советует мужчинам иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать возможных проблем.
Приложение «Резерв+» действует с мая прошлого года и позволяет гражданам дистанционно обновлять военно-учетные данные без необходимости личного визита в военкомат. Систематические сбои затрудняют этот процесс для многих пользователей.
Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и неоднократно продлевались. Власти страны ужесточают контроль над призывом, чтобы исключить возможность уклонения от службы. В мае 2024 года был принят новый закон, который еще больше усилил требования к мобилизации на фоне трудностей с формированием армейских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный сбой в приложении «Резерв+» ранее затруднил обновление данных и оформление отсрочки от мобилизации для украинцев.
Министерство обороны Украины объявило о временных технических трудностях в работе приложения «Резерв+», вызванных нестабильным доступом к системе «Трембита».
До этого сообщалось, что сбой в приложении «Резерв+» произошел из-за высокой нагрузки на систему BankID.