На Украине повторился крупный сбой приложения для военнообязанных

На Украине зафиксирован четвертый за три недели сбой приложения для военнообязанных

Tекст: Мария Иванова

Масштабный сбой в работе украинского приложения «Резерв+», предназначенного для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации, зафиксирован уже в четвертый раз за последние три недели, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украина сейчас».

О причинах сбоев пока не сообщается. Издание советует мужчинам иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать возможных проблем.

Приложение «Резерв+» действует с мая прошлого года и позволяет гражданам дистанционно обновлять военно-учетные данные без необходимости личного визита в военкомат. Систематические сбои затрудняют этот процесс для многих пользователей.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и неоднократно продлевались. Власти страны ужесточают контроль над призывом, чтобы исключить возможность уклонения от службы. В мае 2024 года был принят новый закон, который еще больше усилил требования к мобилизации на фоне трудностей с формированием армейских подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный сбой в приложении «Резерв+» ранее затруднил обновление данных и оформление отсрочки от мобилизации для украинцев.

Министерство обороны Украины объявило о временных технических трудностях в работе приложения «Резерв+», вызванных нестабильным доступом к системе «Трембита».

До этого сообщалось, что сбой в приложении «Резерв+» произошел из-за высокой нагрузки на систему BankID.