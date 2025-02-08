Минобороны Украины заявило о сбое в приложении «Резерв+» из-за нагрузки на BankID

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Украины объяснило, что массовый сбой работы приложения «Резерв+» вызван высокой нагрузкой на систему онлайн-аутентификации BankID. Приложение используется для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочек от мобилизации. В ведомстве извинились за неудобства и пообещали устранить проблемы.

Проблемы при входе в приложение начались утром, когда пользователи стали получать сообщения об ошибке. Минобороны Украины посоветовало сохранять копию электронного военного билета на смартфонах и подождать с подачей запроса на отсрочку.

Согласно подписанному 5 февраля указу, всеобщая мобилизация на Украине продлится еще на 90 дней. Украинский телеканал ТСН объяснял, что отсрочка от мобилизации предоставляется до окончания ее периода, а для продления нужно подать заявление в бумажной или электронной форме. 8 февраля пользователи должны зайти в приложение «Резерв+» для оформления отсрочки.

Минобороны Украины также заявило, что инвалиды с актуальным пенсионным удостоверением, а также студенты и аспиранты не должны подавать запрос на продление отсрочки, так как документ обновляется автоматически. Тем не менее, некоторые пользователи утром не обнаружили отметки о брони.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Украины отказалось проводить демобилизацию, несмотря на продолжающийся конфликт, Вооруженные силы Украины предпочли использовать советский боевой опыт вместо методик НАТО, а планы по реформе управления ВСУ могут столкнуться с трудностями из-за реалий фронта.