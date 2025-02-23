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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    21 комментарий
    23 февраля 2025, 15:16 • Новости дня

    Минобороны Украины сообщило о сбое в приложении «Резерв+»

    Украинское Минобороны заявило о сбое в работе приложения для военнообязанных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Украины объявило о временных технических трудностях в работе приложения «Резерв+», вызванных нестабильным доступом к системе «Трембита», что может затруднить обновление документов для военнообязанных.

    Министерство обороны Украины уведомило о возникших технических проблемах в работе государственного приложения для военнообязанных «Резерв+», пишет РИА «Новости». В сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского военного ведомства, говорится о временной нестабильности доступа приложения к системе «Трембита». Эта система отвечает за взаимодействие между государственными реестрами, что может повлиять на своевременное обновление документов в «Резерв+».

    Министерство не разглашает причины возникших сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Украины объяснило, что сбой в приложении «Резерв+» произошел из-за технических проблем. Украина упростила постановку 17-летних призывников на воинский учет, что позволит подготовить их к будущей службе. Украинские военнообязанные не смогли продлить отсрочку мобилизации, что усилило напряженность среди граждан призывного возраста.

    22 февраля 2025, 21:23 • Новости дня
    В Киеве «потеряли» «лучшего друга» Украины Бориса Джонсона

    Полковник Стариков заявил о резком исчезновении «лучшего друга» Украины Бориса Джонсона

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон внезапно исчез на фоне переговоров США и России по разрешению конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву с иронией отметил, что куда-то исчез «лучший друг Украины с Британских островов», передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что Джонсон исчез на фоне важных переговоров между США и Россией, касающихся урегулирования конфликта на Украине.

    Полковник подчеркнул, что Джонсон не единственный из союзников, кто «исчез» в последнее время.

    Ранее Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя чужими руками, и подчеркнул моральную ответственность Лондона за ситуацию на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отмазывать киевского диктатора после выволочки из США поручили обслуге.

    Коментарии (14)
    22 февраля 2025, 17:43 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам

    Политолог Скачко: Зеленского можно убрать одним щелчком пальца, но он нужен США

    Политолог объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Из Зеленского пытаются надуть бескомпромиссного защитника Украины и тем самым сохранить его для возможных переговоров с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В субботу в офисе президента Украины подтвердили отказ Владимира Зеленского подписать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине.

    «Отказ Киева подписать соглашение с США по минеральным ресурсам – это торговля и игра. Из Зеленского пытаются надуть бескомпромиссного защитника Украины и тем самым сохранить его для возможных переговоров, нанести России репутационные потери. Если Зеленского сохранят у власти, то Владимиру Путину придется сидеть с ним за одним столом переговоров», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, Зеленского сохраняют у власти «на всякий случай»: «Если будет принят курс на то, что мир можно заключить без Зеленского, то его уберут. Если же Украина будет нужна как рычаг давления на Россию, то тогда Западу лучше всего иметь во главе Украины Зеленского. Эта математика очень проста – зачем менять коня на переправе? Американцы знают, что делают. Они умеют играть в долгую системно и невероятно подло».

    По мнению Скачко, Зеленского «можно убрать щелчком пальца». «Его обвиняют во всех смертных грехах, но американская помощь не прекращается. Илон Маск не отключает Украине Starlink. И никаких призывов к Зеленскому уйти из власти нет. Есть призыв участвовать в выборах. А выборы – это лотерея, если она подстроена шулерами», – пояснил эксперт.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных ресурсах. Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщал, что проект соглашения на данный момент не готов к подписанию из-за ряда проблемных аспектов, которые вызывают опасения у украинской стороны.

    В частности, предложенный документ не отражает партнерские отношения между Украиной и США, а устанавливает только «односторонние обязательства для украинской стороны». Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял о планах Зеленского в скором времени подписать соглашение с США, которые передали Украине обновленный проект сделки.

    Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил Украине проблемами в случае отказа от соглашения. Он заявил о планах очень скоро заключить сделку, чтобы вернуть США затраты на Украину в размере 400-500 млрд долларов. «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – заявил Трамп.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    23 февраля 2025, 03:58 • Новости дня
    Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России

    Глава МИД Британии Лэмми анонсировал «крупнейший» с начала конфликта на Украине пакет санкций против России

    Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Лондон объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    «Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров. Однако премьер Британии Кир Стармер призвал к усилению санкционного давления на Москву с целью «сокрушить военную машину» России. Правительство Британии обновило санкционный список, в то время как послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Британию апологетом затягивания конфликта на Украине.

    Коментарии (31)
    22 февраля 2025, 18:26 • Новости дня
    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России

    WP: Вашингтон потребовал от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России, Киев отказался

    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация настаивала на отзыве украинского проекта резолюции ООН с осуждением России, но Киев отказался выполнить требование Вашингтона, сообщила The Washington Post.

    По данным источников издания, Вашингтонская администрация предложила заменить украинскую резолюцию заявлением США, где осуждение России было бы смягчено. Это предложение вызвало резкую реакцию и недовольство в Киеве, который посчитал его почти пророссийским, передает ТАСС.

    Как указано в статье, украинская сторона намерена продолжить продвижение своей резолюции и представить ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в ближайший понедельник.

    Ранее США выступили против украинской резолюции в ООН, предложив взамен свою версию для мирного разрешения конфликта. США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

    В предложенной США резолюции в ООН не содержалось обвинений России в начале конфликта на Украине, а Россия внесла поправку об устранении коренных причин конфликта.

    Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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    23 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил ветеранов и личный состав Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции.

    «Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что участники СВО защищают национальные интересы и будущее России, «рискуя жизнью и проявляя отвагу». Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

    По его словам, этот праздник демонстрирует «всенародную любовь и уважение» к армии и флоту, к тем, для кого «воинская стезя стала профессией и высоким призванием».

    Президент отметил, что «воинская служба всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести». Как заявил Путин, «чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».

    Он указал на «вековые победные традиции российского воинства», продемонстрированные теми, кто «сражался на Чудском озере и Куликовом поле», «одолел смуту», одержал победу под Полтавой, «стяжал себе славу в Бородинском сражении». Путин напомнил о защите Севастополя в годы Крымской войны и о боях Первой мировой, он указал на «грандиозный подвиг» – победу над нацизмом.

    Президент отметил, что 2025 год, год 80-летия Великой Победы, «объявлен в России Годом защитника Отечества» – как в память «об эпохальной Победе» над нацизмом, так и «в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков».

    «Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие бойцам СВО за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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    22 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Маск заявил об «увольнении» Зеленского с поста лидера Украины

    Илон Маск заявил, что Владимира Зеленского «уволили» с должности президента Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «уволили» с должности, после того как тот отказался от сделки с США по минералам.

    Маск заявил, что Владимира Зеленского «уволили» с должности лидера Украины, передает РИА «Новости».

    Это заявление он сделал в соцсети X в ответ на комментарий, в котором обсуждались действия Зеленского по поводу сделки с США по полезным ископаемым.

    «Зеленского уволили с его текущей должности», – заметил он.

    Пользователь описал, как Зеленский сначала согласился на условия сделки, потом публично отказался и высмеял ее, затем вновь согласился, и только что вновь отказался. В этой связи был задан вопрос о будущем Зеленского как президента.

    Ранее Маск также комментировал необходимость проведения выборов на Украине, чтобы Зеленский доказал, что представляет волю своего народа, иначе он будет считаться диктатором. Кроме того, предприниматель отмечал, что украинцы «презирают» Зеленского.

    Политолог Владимир Скачко объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинское правительство зашло слишком далеко в конфликте с Москвой, а сторонников его продолжения назвал людьми без эмпатии и мозгов. Маск также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти. Он также высказался о смерти американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме, отметив, что Владимиру Зеленскому не следовало его убивать.

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    23 февраля 2025, 08:43 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о возможном суде над Зеленским в США за смерть Лиры

    Депутат Рады заявил о предстоящем суде над Зеленским в США за гибель журналиста Лиры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский депутат Артем Дмитрук сообщил, что Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме.

    Как передает РИА «Новости», украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Дмитрук отметил, что такое развитие событий возможно из-за заявления Илона Маска.

    Днем ранее глава департамента государственной эффективности, предприниматель Илон Маск, заявил, что Зеленский несет личную ответственность за гибель американского журналиста. Маск подчеркнул, что гибель Гонсало Лиры в украинской тюрьме не должна оставаться безнаказанной.

    В своем Telegram-канале Артем Дмитрук написал: «Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а также отметил, что Зеленскому не следовало его убивать; в США готовят уголовные процессы против властей Украины.

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    23 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов

    Bloomberg: Украина отвергла требование США создать фонд на 500 млрд долларов

    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина выразила несогласие с требованием США о создании фонда на 500 млрд долларов в рамках возмещения трат. Киев считает, что сумма должна быть около 90 млрд долларов, и требует гарантий будущей помощи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Украина выступила против предложения США о формировании специального фонда на 500 млрд долларов. Это требование входило в рамки ресурсной сделки по возмещению затрат американской стороны. Киев оценивает необходимую сумму в пять раз меньше – около 90 млрд долларов, и настаивает на получении гарантий о будущей военной и финансовой поддержке от США, передает РБК.

    Источник украинского издания New Voice заявил, что США первоначально предлагали установить размер фонда в 500 млрд долларов, но впоследствии уменьшили предложение до 100 млрд долларов, передав его спецпредставителю Киту Келлогу.

    Украина также выразила желание организовать встречу между украинским и американским президентами на следующей неделе для обсуждения деталей и дальнейших шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

    Коментарии (18)
    22 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности, пишет The New York Times.

    Издание со ссылкой на документ пишет, что США предъявили Украине требования о передаче половины доходов от добычи природных ископаемых и использования портов, передает РИА «Новости».

    В новой версии соглашения с более жесткими требованиями, которую Киев получил 21 февраля, предлагается закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы в соотношении два к одному: две трети от будущих поступлений от добычи со стороны Украины и треть в виде предоставленного ранее оружия со стороны США. Условия предполагают, что США не будут брать на себя обязательства по инвестициям, и выносят гарантии безопасности Украины за скобки. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда, размер которого США предлагает установить на уровне 500 млрд долларов.

    Обсуждаемое соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Согласно информации, озвученной бывшими и нынешними украинскими чиновниками, такое требование уже фигурировало в предыдущей версии документа. Однако, украинское издание NV заявляет, что требования по доходам от портов не были включены в обсуждаемое соглашение.

    Fox News добавляет, что украинские власти включили свои предложения в документ и передали его американской стороне. При этом украинские источники отмечают, что новый проект более жесткий, чем предыдущий, который в начале февраля привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Украинская сторона предложила пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования средств исключительно для инвестиций в Украину.

    Ранее Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым.

    Президент США заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (35)
    23 февраля 2025, 06:07 • Новости дня
    Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
    Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск назвал «ложью» сообщения о том, что США угрожают отключить доступ Украины к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, принадлежащей Маску.

    Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщения украинских СМИ, которые опубликовали соответствующий материал Reuters, Маск заявил: «Reuters лжет». По его словам, среди «лжецов из традиционных СМИ» Reuters уступает только агентству Associated Press, которое он вновь назвал «Ассоциированной пропагандой».

    Напомним, Reuters заявило, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. В феврале Маск назвал Associated Press агентство «Ассоциированной пропагандой».


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    23 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Львовские власти лишили выплат участников «евромайдана»

    Львовская администрация отменила выплаты для участников «евромайдана» и их семей

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная администрация решила отменить выплаты некоторым категориям участников «евромайдана» 2014 года на Украине, сообщила депутат Львовского облсовета Ирина Супрун.

    Супрун в соцсетях сообщила, что выплаты отменены, в частности, для семей так называемой небесной сотни (сторонников «евромайдана», погибших во время беспорядков) и участников «евромайдана» с инвалидностью, передает ТАСС.

    «Защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право?» – заявила Супрун.

    Она подчеркнула, что ее пост является публичным обращением к властям. К своей записи депутат приложила документ, представленный департаментом соцзащиты Львовской области. В этом документе перечислены категории граждан, которые исключены из программы социальной поддержки на 2025 год. Причины, по которым было принято такое решение, в документе не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов.

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    22 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

    Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым, передает Fox News.

    Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

    РИА «Новости».

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

    Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

    Ранее президент США  заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 20:36 • Новости дня
    Орбан в шутку назвал страны ЕС «лакеями» на переговорах по Украине

    Орбан пошутил, что страны ЕС могут участвовать в переговорах по Украине в качестве лакеев

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза могут участвовать в переговорах по Украине только в качестве лакеев, после того как Евросоюз выразил недовольство началом переговоров без его участия.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать как лакеи, передает РИА «Новости».

    Орбан заметил, что Евросоюз обижен началом переговоров без его участия и хочет сесть за стол переговоров, где играют «большие парни».

    «Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты», – пошутил Орбан.

    Он также выразил свое мнение о Франции, сказав, что европейские союзники на встрече в Париже выглядели так, словно «незрелых груш наелись».

    Ранее Орбан заявил, что Евросоюз будет играть второстепенную роль в будущих переговорах между Россией и США., и узнавать новости из газет.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны будут выполнять лишь роль слуг, поскольку ранее способствовали отказу Киева от диалога с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия для участия в переговорах об Украине, несмотря на отсутствие консультаций с НАТО.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах преждевременно из-за подготовки встречи президентов России и США.

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    22 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    США заявили об отсутствии планов взять «под контроль физические активы» Украины

    Министр финансов США Бессент заявил об отсутствии у Вашингтона намерений взять «под контроль физические активы» Украины

    США заявили об отсутствии планов взять «под контроль физические активы» Украины
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом», заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя проект соглашения по экономическому партнерству двух стран.

    «Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам», – приводит слова Бессента РИА «Новости».

    В статье для Financial Times он заявил, что США не собираются «брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять ее новым долгом».

    Бессент заявил, что проект соглашения помешает странам, не поддержавшим Киев, извлечь выгоды из послевоенного восстановления Украины. По его словам, условия соглашения предусматривают, что такие страны «не смогут воспользоваться ее восстановлением или этими инвестициями».

    Министр пояснил, что доходы от природных ресурсов и инфраструктуры Украины будут направлены в специальный фонд для ее долгосрочного восстановления. В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит «высокие стандарты прозрачности и подотчетности».

    Бессент отметил, что Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию в экономику Украины, которая поможет укрепить ее устойчивость и экономическую независимость в будущем. Он выразил уверенность, что участие США в экономике Украины гарантирует высокие стандарты корпоративного управления. Вашингтон заявил, что такие отношения привлекут частные инвестиции и ускорят послевоенное восстановление Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных ресурсах.

    Американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита в конце прошлой недели на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где находился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, но этого не произошло, после чего Вашингтон обрушился с критикой Зеленского и призвал провести выборы на Украине.

    Коментарии (3)
    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

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