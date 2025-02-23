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Минобороны Украины сообщило о сбое в приложении «Резерв+»
Украинское Минобороны заявило о сбое в работе приложения для военнообязанных
Министерство обороны Украины объявило о временных технических трудностях в работе приложения «Резерв+», вызванных нестабильным доступом к системе «Трембита», что может затруднить обновление документов для военнообязанных.
Министерство обороны Украины уведомило о возникших технических проблемах в работе государственного приложения для военнообязанных «Резерв+», пишет РИА «Новости». В сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского военного ведомства, говорится о временной нестабильности доступа приложения к системе «Трембита». Эта система отвечает за взаимодействие между государственными реестрами, что может повлиять на своевременное обновление документов в «Резерв+».
Министерство не разглашает причины возникших сбоев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Украины объяснило, что сбой в приложении «Резерв+» произошел из-за технических проблем. Украина упростила постановку 17-летних призывников на воинский учет, что позволит подготовить их к будущей службе. Украинские военнообязанные не смогли продлить отсрочку мобилизации, что усилило напряженность среди граждан призывного возраста.