Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Украинские военнообязанные не смогли продлить отсрочку мобилизации
На Украине военнообязанные пожаловались на сбои в приложении для отсрочки мобилизации
Военнообязанные на Украине столкнулись с проблемами в работе приложения «Резерв+», что привело к невозможности продлить отсрочку от мобилизации для инвалидов и студентов.
Как передает ТАСС, украинские военнообязанные столкнулись с массовыми жалобами на сбои в национальном приложении «Резерв+». Из-за этих проблем они не могут вовремя продлить право на отсрочку от мобилизации, что может привести к их призыву в армию. Срок действия имеющихся отсрочек истек 9 ноября, а без нового подтверждения они рискуют быть мобилизованными.
Издание «Страна» отмечает, что система приложения, разработанная министерством обороны Украины для предоставления отсрочки инвалидам и студентам, работает с перебоями. В частности, презентованный функционал не загружает информацию о наличии инвалидности для тех, кто получил статус через соцслужбу, а не через Пенсионный фонд. Это обстоятельство особенно затрудняет процесс для инвалидов.
Кроме того, бета-версия приложения, обещанная для предоставления отсрочки многодетным родителям, не функционирует вообще.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине онлайн-военкомат начал лишать отсрочек от мобилизации многодетных отцов, что вызвало общественное недовольство и протесты. Также сообщалось, что украинские военкомы задержали музыкантов из трех групп на концерте в Харькове, что стало предметом обсуждений в социальных сетях и СМИ.