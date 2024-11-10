На Украине военнообязанные пожаловались на сбои в приложении для отсрочки мобилизации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, украинские военнообязанные столкнулись с массовыми жалобами на сбои в национальном приложении «Резерв+». Из-за этих проблем они не могут вовремя продлить право на отсрочку от мобилизации, что может привести к их призыву в армию. Срок действия имеющихся отсрочек истек 9 ноября, а без нового подтверждения они рискуют быть мобилизованными.

Издание «Страна» отмечает, что система приложения, разработанная министерством обороны Украины для предоставления отсрочки инвалидам и студентам, работает с перебоями. В частности, презентованный функционал не загружает информацию о наличии инвалидности для тех, кто получил статус через соцслужбу, а не через Пенсионный фонд. Это обстоятельство особенно затрудняет процесс для инвалидов.

Кроме того, бета-версия приложения, обещанная для предоставления отсрочки многодетным родителям, не функционирует вообще.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине онлайн-военкомат начал лишать отсрочек от мобилизации многодетных отцов, что вызвало общественное недовольство и протесты. Также сообщалось, что украинские военкомы задержали музыкантов из трех групп на концерте в Харькове, что стало предметом обсуждений в социальных сетях и СМИ.