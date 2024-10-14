Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
Украинские военкомы задержали музыкантов трех групп на концерте в Харькове
Украинские военкомы и полиция задержали музыкантов трех групп и посетителей концерта в Харькове
В Харькове сотрудники военкомата и полиция задержали музыкантов трех групп и некоторых посетителей концерта, выдав повестки о мобилизации.
Сотрудники военкомата в Харькове в воскресенье задержали участников трех музыкальных групп во время их выступления на концерте, передает передает ТАСС со ссылкой на ТСН. Облаву проводили более 20 представителей военкомата и полиции.
Кроме музыкантов, повестки о мобилизации были вручены нескольким зрителям, посещавшим концерт. Местные власти не сообщают, какие именно группы подверглись задержанию и сколько человек получили повестки.
Ранее украинские военкомы начали раздавать повестки на концерте «Океана Эльзы» в Киеве, после чего люди стали перепродавать билеты на следующий концерт этой группы.
Позднее украинский военкомат устроил облаву на поклонников песни «Это ВСУ» в Броварах.
Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники военкоматов начали проводить облавы на городских рынках, забирая мужчин даже при наличии у них брони и отсрочки от мобилизации; во Львове гости свадьбы выгнали сотрудников территориального центра комплектования, которые пытались провести рейд в ресторане.