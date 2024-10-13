Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.11 комментариев
Украинский военкомат устроил облаву на поклонников песни «Это ВСУ» в Броварах
Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) провели облаву на мужчин после концерта группы «100Лица» в Броварах в Киевской области Украины, сообщают украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщают, что в ходе «очередного рейда» сотрудники ТЦК «проверяли документы мужчин после концерта», передает РИА «Новости».
Некоторые СМИ сообщают, что одного из посетителей концерта у ТЦК «отбили» женщины. Также сообщается, что очевидцы проводили аплодисментами мужчину, который сбежал от сотрудников военкомата.
Украинская группа «100Лица» после начала российской специальной военной операции на Украине собирает деньги для вооруженных сил Украины, а также записала песню «Це ЗСУ» («Это ВСУ»), в которой прославляет украинских военных и оскорбляет российских.
На днях в центре Киева военкомы устроили облаву на посетителей концерта группы «Океан Эльзы». После этого купившие билеты на концерт группы «Океан Эльзы» зрители начали их массовую перепродажу. Лидер группы Святослав Вакарчук выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.