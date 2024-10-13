Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Украинские военкоматы устроили облавы на городских рынках
Украинские военные забирают мужчин даже с отсрочкой от мобилизации на рынках
На Украине сотрудники военкоматов начали проводить облавы на городских рынках, забирая мужчин даже при наличии у них брони и отсрочки от мобилизации, сообщает местное издание «Страна.ua».
По информации издания, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), которые выполняют функции военкоматов, начали проводить облавы на городских рынках. Ранее такие мероприятия ограничивались ресторанами и торговыми центрами, передает РИА «Новости».
В числе городов, где проводятся данные облавы, оказались Черновцы. Местные жители сообщают, что военные перекрыли все выходы на одном из рынков города. Представители ТЦК ходят между рядами и забирают мужчин даже в тех случаях, если у них есть документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.
В сообщении издания в Telegram-канале также упоминается, что подобные меры предпринимаются в разных регионах Украины. Массовые облавы стали продолжением кампании по мобилизации, которая началась ранее и включает проверку мужчин в общественных местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы провели рейды в ночных клубах Львова, чтобы раздавать повестки, а в Черкассах сотрудники территориальных центров комплектования проверяли посетителей на концерте стендап-комика Антона Тимошенко. Также сообщалось, что гости на свадьбе во Львове выгнали военкомов, пытавшихся вручить повестки.