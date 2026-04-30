Воронежская область подверглась самой массированной атаке дронов в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

Гусев сообщил, что в ночь на четверг, 30 апреля, силы ПВО сбили 43 дрона, которые были замечены над двумя городами и 11 районами региона, передают «Вести».

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет», – заявил губернатор. Он подчеркнул, что все угрозы для жителей и инфраструктуры были оперативно устранены.

Режим опасности атаки БПЛА, введённый ночью, уже отменён. Также отменён и режим угрозы непосредственного удара, который действовал в шести районах области.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотников.

Накануне Гусев заявил, что в Воронежской области дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали десять БПЛА.