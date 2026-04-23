В Белгородской области дрон ВСУ убил человека
В результате удара украинского FPV-дрона по частному дому в селе Репяховка в Белгородской области смертельные ранения получил местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла на территории частного домовладения в селе Репяховка, куда ударил беспилотник. От полученных тяжелых травм мужчина скончался до приезда медиков, пояснил губернатор в Max.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – заявил глава области.
В результате атаки также пострадал отец погибшего. Врачи Краснояружской центральной районной больницы выявили у него осколочные ранения головы, живота и конечностей. Для оказания специализированной медицинской помощи бригадой скорой пациента перевозят во вторую городскую больницу Белгорода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области из-за удара FPV-дрона по грузовику погиб мирный житель.