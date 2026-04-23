В Белгородской области дрон ВСУ убил человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия произошла на территории частного домовладения в селе Репяховка, куда ударил беспилотник. От полученных тяжелых травм мужчина скончался до приезда медиков, пояснил губернатор в Max.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – заявил глава области.

В результате атаки также пострадал отец погибшего. Врачи Краснояружской центральной районной больницы выявили у него осколочные ранения головы, живота и конечностей. Для оказания специализированной медицинской помощи бригадой скорой пациента перевозят во вторую городскую больницу Белгорода.

