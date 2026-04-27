Хинштейн сообщил о раненом в результате атаки ВСУ на Курскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Курской области за минувшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины ранен житель деревни Долгие Буды, сообщил Хинштейн в Max.

По данным Хинштейна, всего за сутки с 9.00 26 апреля до 9.00 27 апреля было сбито 35 вражеских беспилотников разных типов. За этот период враг 20 раз применил артиллерию по отселенным районам, а также дважды использовал беспилотники для атак с помощью взрывных устройств.

В результате одной из атак в деревне Долгие Буды пострадал 64-летний местный житель. Мужчина получил термические ожоги лица, рук и ног, его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в областную больницу. Врачи делают всё возможное для его стабилизации.

Также зафиксированы повреждения остекления в двух квартирах поселка Колячек Хомутовского района. В деревне Первое Яньково Рыльского района FPV-дрон атаковал агроферму «Рыльская», где повреждены рукавное зернохранилище и перегрузчик. Погибших в результате происшествий нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия ВСУ за сутки 49 раз атаковала отселенные приграничные районы Курской области, а системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника различных типов.

В православный праздник украинский удар по частному дому в селе Белица Беловского района привел к ранению 56-летнего местного жителя.