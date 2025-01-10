Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.2 комментария
На Украине призвали запретить алкоголь в прифронтовой зоне
Военнослужащая ВСУ Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне
Военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.
Пьянство среди военнослужащих на Украине стало настолько серьезной проблемой, что военнослужащая и парамедик Алина Михайлова выступила с инициативой запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах, передает ТАСС.
По ее словам, проблема алкоголизма и связанные с ним инциденты с выстрелами и драками среди военных не исчезнут, пока остается возможность бесконтрольного приобретения спиртного.
Михайлова отметила необходимость запрета продажи алкоголя в 50-километровой приграничной зоне Днепропетровской области, поскольку линия фронта вплотную приблизилась к региону.
Процент военнослужащих ВСУ, употребляющих алкоголь, остается высоким, украинские офицеры сообщали, что до 70% личного состава выпивает для снятия стресса и чтобы уснуть. Однако эта привычка уже переходит в зависимость: многие солдаты не могут начать день без алкоголя.
Ранее батальон украинских войск был уничтожен под Часовым Яром из-за действий нетрезвых командиров.
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук рассказывал, что военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего у них «сносит крышу».