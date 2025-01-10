Военнослужащая ВСУ Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне

Tекст: Вера Басилая

Пьянство среди военнослужащих на Украине стало настолько серьезной проблемой, что военнослужащая и парамедик Алина Михайлова выступила с инициативой запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах, передает ТАСС.

По ее словам, проблема алкоголизма и связанные с ним инциденты с выстрелами и драками среди военных не исчезнут, пока остается возможность бесконтрольного приобретения спиртного.

Михайлова отметила необходимость запрета продажи алкоголя в 50-километровой приграничной зоне Днепропетровской области, поскольку линия фронта вплотную приблизилась к региону.

Процент военнослужащих ВСУ, употребляющих алкоголь, остается высоким, украинские офицеры сообщали, что до 70% личного состава выпивает для снятия стресса и чтобы уснуть. Однако эта привычка уже переходит в зависимость: многие солдаты не могут начать день без алкоголя.

Ранее батальон украинских войск был уничтожен под Часовым Яром из-за действий нетрезвых командиров.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук рассказывал, что военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего у них «сносит крышу».