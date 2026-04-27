  Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    27 апреля 2026, 06:43 • Новости дня

    Капелланы ВСУ участвовали в формировании заградотрядов на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Капелланы в рядах ВСУ принимают непосредственное участие в отборе кандидатов для формирования заградотрядов, сообщил представитель российских силовых структур.

    Капелланы, служащие в подразделениях ВСУ, принимают активное участие в формировании заградотрядов, передает РИА «Новости». Представитель российских силовых структур рассказал агентству, что эти военные священники непосредственно участвуют в отборе кандидатов, оказывая влияние на морально-психологическое состояние личного состава.

    По информации собеседника, большинство капелланов ранее служили в националистических батальонах, таких как «Правый сектор*» и военное объединение «Три зуб» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Также уточняется, что среди капелланов практически нет случайных людей – все проходят строгий отбор, обучение под руководством инструкторов НАТО, и в основном приезжают с территории западной Украины.

    Собеседник пояснил: «Капелланы являются составляющей частью формирования заградотрядов на территории Украины, потому что они имеют доступ к военнослужащим, как психологи выявляют слабые звенья в подразделениях ВСУ, тех которые могут убегать. Также выявляют сильные звенья, которые могут пойти на преступления». Он добавил, что задача капелланов – определять военнослужащих, на которых можно оказать психологическое воздействие.

    По словам представителя российских силовых структур, морально-психологическая работа капелланов строится по инструкциям НАТО и США. Он утверждает, что у российских сил имеются доказательства включения капелланов в службу морально-психологических операций ВСУ, что позволяет им активно влиять на процесс формирования заградотрядов и психологическое состояние украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды открыли огонь по собственному отступающему спецподразделению под Ковшаровкой. Российские военные засекли прикрепленные к бойцам ВСУ надзирательные органы в Старой Николаевке. Командование украинской армии привлекло бывших заключенных для формирования подобных отрядов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    26 апреля 2026, 08:16 • Новости дня
    ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над различными регионами страны и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

    В период с 20.00 по московскому времени 25 апреля до 7.00 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Атаки БПЛА были отражены над территориями сразу нескольких регионов: речь идет о Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, Московском регионе, Республике Крым, а также акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного ночного налета на Севастополь силы ПВО сбили 71 воздушную цель. Днем ранее российские военные уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России. В тот же день дежурные расчеты перехватили еще 42 дрона над приграничными областями и Азовским морем.

    26 апреля 2026, 09:26 • Новости дня
    Минобороны сообщило о уничтожении 49 украинских БПЛА за два часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО с 07:00 до 09:00 мск сбили 49 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

    Силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 49 украинских беспилотников, передает ТАСС. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака была отражена в период с семи до девяти утра по московскому времени.

    В военном ведомстве уточнили: «26 апреля в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника над различными регионами страны. Днем ранее дежурные расчеты перехватили 42 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями. Несколькими днями ранее военные сбили 155 украинских аппаратов над российской территорией и акваторией Черного моря.

    26 апреля 2026, 07:51 • Новости дня
    Группировка «Север» за сутки продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска группы «Север» продолжили наступление, продвигаясь до 650 метров на отдельных участках фронта, уничтожая живую силу и технику противника.

    Оперативная обстановка в Сумской и Харьковской областях остается напряженной, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения группировки «Север» вели ожесточенные бои на Сумском направлении, за сутки продвинувшись до 550 метров на двадцати четырех участках.

    В районах Мирлогов, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки и других населенных пунктов был нанесен огневой удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в селах Таратутино и Новодмитровка. В Таратутино противник попытался контратаковать силами штурмовой группы, но украинские националисты были уничтожены. За сутки продвижение войск «Север» в этом районе составило до 450 метров.

    На Харьковском направлении штурмовые отряды продвигались на десяти участках, выбивая противника из ряда населенных пунктов, включая освобождение села Бочково.

    На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 650 метров. Отмечаются значительные потери противника, превышающие 200 человек за сутки, из которых более 150 – в Сумской области. Были уничтожены бронемашины, минометы, автомобили, пункты управления БпЛА и беспилотники различных типов.

    В отдельных районах штурмовые подразделения продолжают зачищать приграничные лесные массивы, а артиллерия и операторы БпЛА наносят удары по вскрытым целям. В Великобурлукском и Липцовском направлениях отмечено уничтожение пикапов, квадроциклов и мотоциклов, а также дополнительной беспилотной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Север» продолжает продвигаться на Сумском и Харьковском направлениях.

    Подразделения группировки «Север» создают буферную зону и наносят значительный урон живой силе и технике противника.

    За сутки войска группировки «Север» достигли продвижения до 500 метров на ряде направлений и нанесли серьезный урон противнику.

    26 апреля 2026, 10:18 • Новости дня
    Российский морпех выявил укрепленную позицию ВСУ и ликвидировал двоих боевиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский боец с позывным «Балли» вел наблюдение за позицией ВСУ практически в десяти метрах от нее, а после в одиночку ликвидировал двух боевиков, сообщил командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным «Барс».

    «Барс» рассказал, что российский морской пехотинец с позывным «Балли» провел разведку практически в 10 метрах от позиции Вооруженных сил Украины и ликвидировал двух бойцов противника, передает РИА «Новости».

    По словам комбата, действия «Балли» позволили выявить ранее неизвестную укреплённую позицию ВСУ на добропольском направлении. Командир отметил: «Позиция была серьёзная, и мы даже не знали о её существовании. »Балли« подполз к ней, около двух суток добирался, в итоге оказался буквально в десяти метрах».

    Боец в течение длительного времени вел наблюдение за противником, изучив поведение бойцов ВСУ, их распорядок, периоды отдыха и активности. Как уточнил комбат, морпех оставался незамеченным рядом с их блиндажом.

    В подходящий момент российский военнослужащий ликвидировал двух бойцов противника и вышел на связь. Благодаря этой операции удалось не только нанести урон противнику, но и получить важную информацию о его укреплениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский морпех с позывным «Алтай» шесть дней в одиночку вел разведку у позиций украинских военных на добропольском направлении. Военнослужащий морской пехоты с позывным «Охало» захватил вражеский дзот на этом же участке фронта. Боец группировки войск «Восток» в одиночку уничтожил пятерых солдат ВСУ в Запорожской области.

    26 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Белоусов наградил военных КНДР за отвагу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян отметил государственными наградами бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм.

    Руководитель Министерства обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, отличившимся при выполнении задач в Курской области, передает РИА «Новости».

    «По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге», – заявил министр обороны России на торжественной церемонии.

    Белоусов подчеркнул, что награждаемые являются элитой вооруженных сил КНДР. Он отметил, что корейские воины всегда отличались мужеством и готовностью защищать суверенитет государства. По словам министра, за каждой наградой стоит тяжелый ратный труд, самоотверженность и готовность рисковать жизнью ради боевых товарищей.

    Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль поблагодарил российскую сторону за высокую оценку заслуг корейских военных. Солдаты КНДР были направлены в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, в 2025 году лидер КНДР Ким Чен Ын решил направить в РФ саперов и строителей для разминирования и восстановления инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Накануне спикер парламента поблагодарил корейский народ за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.

    Месяцем ранее белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко по просьбе Владимира Путина возложила цветы к монументу «Освобождение» в знак признательности за помощь в спецоперации.

    26 апреля 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1200 военнослужащих за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения продолжили наступление на различных направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ряде областей, сообщает Минобороны России.

    Вооружённые силы России продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в MAX. В Сумской области подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение силам ВСУ и теробороны в районах Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки. В Харьковской области уничтожены живая сила и техника нескольких украинских бригад, потери противника – более 195 военных, 12 автомобилей, станция РЭБ и 14 складов.

    Группировка «Запад» продвинулась по переднему краю, атаковав формирования ВСУ и теробороны под Татьяновкой, Красным Лиманом, Маяками, Ильичовкой, а также в ряде населённых пунктов Харьковской области. Потери ВСУ достигли 210 военнослужащих, две бронированные машины американского производства, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, уничтожены два склада боеприпасов.

    «Южная» группировка заняла более выгодные позиции, нанесла удары по девяти украинским бригадам в районах Константиновки, Новоселовки, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военных, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и пять орудий. Уничтожено пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.

    В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях подразделения группировки «Центр» нанесли удары по десяти украинским бригадам и штурмовому полку, уничтожив до 295 военных, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, поражая украинские подразделения под Коломийцами, Маломихайловкой, Гавриловкой (Днепропетровская область) и рядом населённых пунктов Запорожской области. Потери Украины составили до 290 военных, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группы «Днепр» нанесли удары по трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 50 военных, две бронированные машины, 19 автомобилей, орудие и три станции РЭБ.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по объектам хранения и запуска дронов, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

    Средствами ПВО России были сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американской системы HIMARS и 530 беспилотников самолетного типа. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 052 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 051 танк и бронированная машина, 1 709 реактивных систем залпового огня, 34 618 артиллерийских орудий и минометов, а также 60 208 единиц спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Север» продвинулись на отдельных участках фронта до 650 метров. Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Бойцы группировки «Центр» освободили село Гришино в Донецкой народной республике.

    26 апреля 2026, 16:23 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над двумя регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение семи часов дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили вражеские дроны самолетного типа в небе над приграничными российскими субъектами.

    Атаки противника отражались в период с девяти утра до 16.00 по московскому времени, передает РИА «Новости». Целями массированных ударов стали территории Белгородской и Курской областей.

    «Двадцать шестого апреля с 09.00 до 16.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей», – говорится в официальном сообщении Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 апреля российские военные уничтожили десять украинских беспилотников над пятью регионами.

    Сутками ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 154 вражеских дрона.

    До этого масштабного налета силы ПВО отразили атаку 155 аппаратов самолетного типа.

    26 апреля 2026, 22:03 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по Белгородской области, пострадала мирная жительница

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки дрона на сельхозпредприятие в Белгородской области травмы получила сотрудница, медицинская помощь ей была оказана на месте без госпитализации.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на регион.

    «Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадала мирная жительница», – написал он в мессенджере Max.

    Сельхозпредприятие в хуторе Вязовской Краснояружского округа подверглось атаке дрона. Женщина, находившаяся на объекте, почувствовала ухудшение состояния и вызвала скорую помощь.

    Медики диагностировали у нее баротравму, оказали необходимую помощь, после чего она продолжила лечение амбулаторно. Госпитализация не потребовалась.

    В результате атаки дрона повреждены фасад и входная группа одного из корпусов предприятия.

    В Белгороде беспилотник атаковал социальный объект, была повреждена кровля здания.

    В Шебекино и селе Ржевка в результате воздушных атак повреждены автомобили, кровля и фасады зданий, а в селе Новая Таволжанка дрон уничтожил частный дом.

    Село Архангельское также подверглось обстрелу: выбиты окна и поврежден забор в частном доме.

    В Грайворонском округе город Грайворон атаковали вражеские беспилотники. В социальном объекте повреждено остекление, пострадали гаражи административного здания, а также два частных домовладения.

    В селе Гора-Подол атакой дронов повреждены автомобили, окна, фасады и кровли в частных домах, а в селе Замостье дрон сдетонировал возле дома, выбив окно.

    В других населенных пунктах области также были зафиксированы повреждения коммерческих и жилых объектов в результате атак дронов, в том числе в поселках Комсомольский и Дубовое, селах Илек-Пеньковка, Красная Яруга, Жданов и Святославка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.

    Российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над разными регионами страны и акваторией Черного моря.

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, включая двоих детей с серьезными ранениями.

    27 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Российские войска уничтожили командный пункт 210-го полка ВСУ в Любицком

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиационного удара ФАБ российские военные ликвидировали командный пункт и несколько позиций ВСУ в Запорожской области.

    Российские войска ударом фугасных авиационных бомб уничтожили командный пункт и пункты управления одного из полков ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили: «В Любицком ФАБами уничтожены командный пункт и пункты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ».

    Помимо этого, под удары попали позиции украинских пехотных групп. Подробности о потерях среди личного состава противника не приводятся.

    Операция была проведена в районе населённого пункта Любицкое в Запорожской области. Информация о дальнейших действиях российских войск не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ потерял боеспособность из-за значительных потерь в Запорожской области.

    Доукомплектование этого подразделения продолжается непрерывно. Десять офицеров 21-й механизированной бригады ВСУ, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения.

    27 апреля 2026, 06:10 • Новости дня
    Марочко заявил о вынужденном бегстве жителей Краматорска и Славянска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины своим поведением способствуют оставлению Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики мирными жителями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что солдаты ВСУ своим поведением способствуют тому, что мирные жители покидают Славянск и Краматорск, передает ТАСС. По его словам, на улицах этих городов почти не встретить людей, многие находятся в убежищах, а большая часть уже уехала из-за постоянных боевых действий.

    Марочко отметил, что украинские боевики своим поведением ускоряют отъезд граждан из населенных пунктов. Он подчеркнул, что ситуация на улицах остается крайне напряженной, и люди стараются не выходить из укрытий или вовсе покидают свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская организация «Белые ангелы» принудительно эвакуирует жителей славянско-краматорской агломерации. Российские военные атаковали ключевые позиции армии противника в этих городах. Руководящий состав местных администраций вместе с архивами спешно покидает данные населенные пункты.

    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    27 апреля 2026, 06:16 • Новости дня
    ВСУ потеряли 62 укрытия и блиндажа за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 62 блиндажа и укрытия, 14 беспилотников, 6 терминалов спутниковой связи Starlink и 17 антенн связи, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что потери Вооружённых сил Украины за сутки в результате действий Южной группировки войск составили 62 блиндажа и укрытия, 14 беспилотников, шесть терминалов спутниковой связи Starlink и семнадцать антенн связи, передает ТАСС.

    По его словам, беспилотные системы российской армии на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили также четыре наземных робототехнических комплекса. Кроме того, были поражены два пункта управления беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Южная группировка войск уничтожила 24 блиндажа украинской армии. За несколько дней до этого российские военнослужащие поразили 60 укрытий противника. Ранее бойцы группировки «Восток» ликвидировали девять станций спутниковой связи Starlink.

    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии
    Депздрав Москвы предупредил о притворяющихся сотрудниками поликлиники мошенниках

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

