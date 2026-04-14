Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждёт неопределённость, но это не повод складывать руки.0 комментариев
Над Курской областью за сутки сбили 85 украинских беспилотников
Украинские войска за минувшие сутки совершили массированную атаку на Курскую область, задействовав десятки дронов и артиллерию, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Вооруженные силы Украины 17 раз обстреляли из артиллерии отселенные территории Курской области, а также активно применяли беспилотные летательные аппараты, указал Хинштейн в Max.
За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили 85 украинских дронов, добавил губернатор.
Зафиксированы разрушения в нескольких муниципалитетах. В Кореневском районе повреждены линии электропередачи, в Льговском – пострадала летняя кухня частного дома. В Рыльском районе нанесен урон объекту энергетики, а в Октябрьском районе обломки дронов повредили крыши двух жилых зданий. Губернатор подчеркнул, что обошлось без погибших.
В начале апреля над территорией Курской области уничтожили 84 украинских дрона. В Рыльском районе в результате атаки вражеского беспилотника пострадала молодая девушка.