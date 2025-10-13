Tекст: Дмитрий Зубарев

Попытка контратаки украинских войск в районе Кондратовки на сумском направлении завершилась провалом из-за отсутствия поддержки со стороны 225-го отдельного штурмового полка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры России.

По данным собеседников агентства, штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена. Основная причина неучастия 225-го полка заключалась в том, что его командир Олег Ширяев исчез после застолья, устроенного по случаю дня специалистов логистического обеспечения.

По словам представителей силовых структур, в течение дня военнослужащие полка занимались поисками Ширяева, который был найден спящим в одном из заброшенных зданий вблизи расположения штаба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал о случаях пьянства и вымогательства денег среди командиров украинской армии. Офицер ВСУ также подтвердил распространенность пьянства в рядах ВСУ. Пьяные солдаты ВСУ пытались пересечь границу с Польшей, но были задержаны.