К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
США прекратили масштабные поиски пропавшего моряка в Аравийском море
Американские военные завершили активные поиски пропавшего моряка в Аравийском море после аварийной посадки вертолета MH-60S Sea Hawk на воду.
О решении приостановить операцию по поиску пропавшего в Аравийском море американского военнослужащего сообщило Центральное командование ВМС США, передают РИА «Новости». В публикации говорится: «Военно-морские силы США приостановили активные поиски моряка, приписанного к вертолетной эскадрилье морской авиации (HSC) 5».
Первого июля командование информировало, что военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море. Из четырех членов экипажа спасли троих, судьба четвертого оставалась неизвестной, в этом районе развернули поисково-спасательную операцию.
Уточняется, что активные поиски продолжались более 102 часов. Район обследования составил свыше 36 тыс. кв. км акватории Аравийского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку в Аравийском море, один из четырех находившихся на борту военнослужащих пропал без вести, сообщил Пятый флот ВМС США.
Группировка американских ВМС у берегов Ирана насчитывает более 20 боевых кораблей, в том числе два авианосца в Аравийском море, сообщила информационная служба Военно-морского института США.
Центральное командование США подтвердило использование беспилотного катера Saronic Corsair для спасения экипажа вертолета Apache в Оманском заливе.