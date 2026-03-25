  МАГАТЭ оценило повреждения ядерных объектов Ирана
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 13:03 • Новости дня

    Песков пообещал информировать Турцию об угрозах трубопроводам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия продолжит оперативно информировать турецкую сторону об угрозах для черноморских газопроводов, в частности, для «Турецкого потока» и «Голубого потока», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия будет и далее передавать Турции всю информацию о рисках для инфраструктуры черноморских газопроводов, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы на постоянной основе передаем нашим турецким коллегам озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Он подчеркнул, что Россия неоднократно доводила до Турции всю детальную информацию по этой теме. Песков заверил, что российская сторона продолжит информировать Анкару о любых новых угрозах для объектов энергетической инфраструктуры в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины 17–19 марта атаковали инфраструктуру, связанную с газопроводами «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Венгрия заявила, что нападение Украины на территории Турции на газопровод «Турецкий поток» будет расценено как нападение на страну НАТО.

    Турецкие власти изучают сообщения об атаках на инфраструктуру газопровода.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    @ Lars Penning/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 10:35 • Новости дня
    Газ в Европе резко подорожал на фоне ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открылись у отметки 729,7 доллара, передает РИА «»Новости».

    По данным биржи ICE, к 10.05 мск показатель скорректировался до 726,5 доллара, сохранив рост на уровне 2,6%.

    Восходящая динамика наблюдается с начала месяца и отражает опасения инвесторов из-за эскалации на Ближнем Востоке. В четверг, 19 марта, стоимость топлива пробивала отметку в 850 долларов впервые с января прошлого года. По сравнению с концом февраля цена подскочила на 86%.

    Нынешние значения все еще далеки от пиковых показателей энергетического кризиса. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре.

    Европа снова погружается в энергетический кризис на фоне проблем с поставками топлива.

    23 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Ekonomim: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана
    @ Lefteris Pitarakis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Угроза расширения конфликта вокруг Ирана и возможное начало наземной операции вынуждают Анкару задуматься о корректировке своей позиции из-за риска экономических потерь, пишут СМИ.

    Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая возможное проведение наземной операции, заметно осложняет для Турции сохранение нейтралитета, пишет Ekonomim, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Пентагон уже подготовил детальные планы возможного развертывания американских войск в Иране. Эти меры призваны предоставить администрации Дональда Трампа широкий выбор военных сценариев в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», – отмечает Ekonomim. Активное участие стран региона и союзников США только усиливает давление на Анкару, заставляя ее определяться с позицией.

    Эксперты отмечают, что участие Турции в любых региональных инициативах способно рассматриваться как отказ от нейтралитета и осложнить ее возможную роль посредника. Также подчеркивается экономическая значимость нейтральной позиции: тесные торговые связи с Ираном и вопросы безопасности делают для Анкары нейтралитет выгодным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Анкара занимает жесткую позицию во время кризиса в регионе и не намерена допускать втягивания Турции в вооруженный конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    22 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    В Стамбуле из-под обломков рухнувших домов извлекли восемь человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Восемь человек были извлечены из-под обломков после обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

    По словам Мемишоглу, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Министр отметил: «В больницах оказывается помощь восьми пострадавшим, извлеченным из-под обломков домов, обрушившихся после взрыва», передает РИА «Новости».

    Ранее власти провинции Стамбул сообщили, что причиной обрушения стала утечка бытового газа. Губернатор провинции Давут Гюль уточнил, что под завалами находились девять человек, однако одному из них не понадобилась госпитализация. Спасательные работы на месте происшествия завершены, ведется расследование обстоятельств произошедшего.

    В воскресенье в стамбульском районе Фатих произошло обрушение двух малоэтажных зданий.

    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    23 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Уровень запасов газа в ПХГ Европы снизился до 28,5%

    Tекст: Антон Антонов

    Запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%, сообщил Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

    Речь идет о данных на 20 марта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80%. В середине марта Газпром сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    24 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


    24 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Шойгу: Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу анонсировал готовность России к совместной работе с государствами Глобального Юга и Востока для преодоления энергетических проблем в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

    Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга и Востока для борьбы с последствиями авантюры США и Израиля против Ирана. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, передает ТАСС.

    Шойгу подчеркнул, что Вьетнам, как и другие страны Юго-Восточной Азии, уже столкнулся с последствиями блокады Ормузского пролива и перебоев в поставках энергоресурсов. «Знаем, что Вьетнам, как и другие государства Юго-Восточной Азии, уже ощутил на себе последствия блокады Ормузского пролива и сбоев в поставках энергоресурсов. Готовы к совместной работе с Вьетнамом и другими странами Глобального Юга и Востока по преодолению последствий упомянутой авантюры, развязанной в очередной раз западниками для достижения своих узкокорыстных целей», – заявил он.

    Он отметил, что западные страны действуют в своих интересах, провоцируя кризисы в ключевых регионах мира. Вьетнам и другие страны региона, по словам Шойгу, уже почувствовали негативные последствия этих действий.

    Ранее Шойгу подсчитал ежедневные потери мировой экономики при перекрытии Ормузского пролива на уровне 7 млрд долларов. Он назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании конфликтов снизилась за последние 15-20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки.


    24 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти до 690 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейском рынке в начале торгов вторника показали уверенный рост и приблизились к отметке 690 долларов.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию повышением, торгуясь на уровне 688,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». По сравнению с расчетной ценой предыдущего дня показатель увеличился на 1,6%.

    Резкое подорожание энергоносителей наблюдается с начала марта, за это время цены подскочили на 76% относительно февральских значений. Эксперты связывают такую динамику с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

    Текущие показатели все еще ниже абсолютного исторического рекорда весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов. Однако столь устойчиво высоких цен европейский рынок не видел с момента начала функционирования хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущей недели биржевые цены на газ в Европе достигли 730 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее стоимость топлива на торгах превысила 850 долларов впервые с января 2023 года.

    25 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В бытовом газе Европы нашли вызывающее рак вещество

    Высокие уровни канцерогенного бензола обнаружили в газе трех стран Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Опасные концентрации токсичного бензола, провоцирующего онкологические заболевания, выявили в системах газоснабжения ряда западноевропейских государств.

    Американский институт PSE Healthy Energy опубликовал тревожные данные исследования, передает РИА «Новости».

    Специалисты зафиксировали повышенное содержание опасного химического соединения в нескольких крупных городах.

    «Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы», – говорится в публикации.

    Ученые предупредили, что это вещество связано с лейкемией и другими серьезными заболеваниями. Всего для анализа эксперты собрали 72 образца топлива в Британии, Нидерландах и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выяснили связь между использованием газовых плит и тысячами случаев ранней смерти в Европе.

    Рабочая группа ECHA ранее назвала этиловый спирт токсичным веществом с риском возникновения онкологии.

    24 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    AFP: Страны Азии нарастили использование угля из-за нехватки энергии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Азиатские государства увеличили использование угля для предотвращения перебоев в электроснабжении из-за отсутствия подземных газовых хранилищ и скачков цен на СПГ, пишут европейские информагентства.

    Рост использования угля странами Азии отмечает AFP. Как сообщает агентство, более 80% нефти и сжиженного природного газа, проходящих через Ормузский пролив, направляются в этот регион, а большинство государств не располагает подземными хранилищами газа, что делает их особенно уязвимыми к резким ценовым скачкам на СПГ.

    В результате многие азиатские страны вынуждены активнее использовать уголь – собственный или закупаемый в регионе – чтобы избежать перебоев с электричеством и защитить население от сильных ценовых потрясений.

    Аналитик Zero Carbon Analytics Эми Конг заявила: «Продолжающийся иранский нефтегазовый кризис демонстрирует важность наличия внутренних источников энергии, не зависящих от мирового товарного рынка, таких как, например, уголь». По данным AFP, ряд стран уже увеличивает мощность действующих угольных электростанций или возвращает в работу простаивающие энергоблоки.

    В частности, Южная Корея сняла ограничения на производство электроэнергии из угля, Таиланд готовится возобновить работу двух остановленных угольных энергоблоков, а в Индии уголь заменяет бытовой газ при приготовлении пищи. На Филиппинах планируют увеличить использование угля, местного газа и возобновляемых источников энергии.

    По мнению аналитиков, ситуация может ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Несмотря на временное увеличение мощности угольных электростанций, государства вынуждены сокращать использование ископаемого топлива для выполнения климатических обязательств.

    Управляющий директор Energy Shift Institute Путра Адигуна считает, что это поможет переключить внимание политиков на преимущества возобновляемых источников энергии, и отметил, что в Юго-Восточной Азии уже есть подобные примеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа также переходит на использование угля, но по другой причине - чтобы сэкономить средства. Ранее западные СМИ уже отмечали, что в странах Азии сократилось поступление сжиженного природного газа, поэтому крупнейшие импортеры увеличили использование угольных электростанций.

    Также сообщалось, что часть государств вводит меры по экономии энергии и использует государственные фонды для сдерживания цен.


    Путин наградил посмертно погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке
    Мелони начала чистку правительства Италии после провала на референдуме
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    ФСБ: Подростки жгли объекты в Подмосковье ради девушек из Telegram
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Предложена новая теория формирования Земли

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

