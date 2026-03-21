Глава офиса Орбана пригрозил последствиями за удар по «Турецкому потоку»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гуйаш заявил, что украинская атака на газопровод «Турецкий поток» на территории Турции будет рассматриваться как нападение на страну НАТО, передает ТАСС. По его словам, любой удар по трубопроводу, по которому российский газ поступает в Европу, может иметь серьезные последствия для Киева.

Гуйяш выступил с этим заявлением на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, отвечая на вопросы участников. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать готовность Украины поставить под угрозу энергобезопасность Венгрии и Словакии, а также всей Европы, даже с применением военных методов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что если Украина взорвет «Турецкий поток», он обратится к мировому сообществу и объявит подобные действия государственным терроризмом.

Анкара внимательно изучает сообщения об атаках вооруженных сил Украины на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о нападении на суверенитет страны при попытках атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».