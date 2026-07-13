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Церковь Грузии назвала имена европейских лоббистов ЛГБТ
Церковь Грузии назвала Кубилюса и Юкнявичене лоббистами ЛГБТ
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и постоянный докладчик Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене лоббировали во время встреч в Грузинской патриархии интересы ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и радикальной оппозиции, заявил телекомпании «Имеди» представитель ГПЦ Александрэ Галдава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам духовника, «особенно (выделялись) Кубилюс и Юкнявичене, которым мы никак не смогли объяснить, какие злодеяния совершило в Грузии (саакашвилевское) «Единое национальное движение», сколько крови пролило и как не соответствуют их оценки реальности».
«Мы говорили им, что те, кого они называют «маяком демократии», преследовали и пытали людей в Грузии, однако признать это (Кубилюс и Юкнявичене) не хотели», – сказал священнослужитель.
Также Александрэ Галдава сообщил, что ГПЦ передала европейским эмиссарам «разочарование народа Грузии в том, что ему навязывают повестку дня ЛГБТ».
Он отметил, что было сказано о неприемлемости проведения в Грузии гей-парадов, пропаганды ЛГБТ в школах и в публичных местах, однако понимания это не встретило.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе рассказал, что еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Хаджа Лабиб настойчиво призывала патриархию Грузии помочь с популяризацией однополых браков.