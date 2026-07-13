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Польские войска начали маневры у границ России и Белоруссии
Польские военные начали учения на границах с Россией и Белоруссией
На северо-востоке Польши 13 и 14 июля проходят плановые войсковые тренировки, сопровождающиеся массовым выездом боевой техники на дороги общего пользования.
Оперативное командование вооруженных сил Польши объявило о проведении учений вблизи границ с Россией и Белоруссией, передают «РИА Новости».
«13-14 июля на северо-востоке Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений вооруженных сил Польши. Цель учений – поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей», – подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что подобные тренировки являются регулярной частью подготовки польских войск.
Военные предупредили граждан о возможном появлении солдат и техники на дорогах общего пользования. Жителей призвали соблюдать осторожность и воздержаться от публикации в сети фото и видео передвижения войск, чтобы предотвратить использование этих данных в целях разведки или дезинформации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции начали тактические маневры вблизи Калининградской области.
Месяцем ранее власти соседней республики анонсировали военные учения «Огненная буря-26» на востоке страны.
В прошлом году Варшава решила направить десятки тысяч солдат к российской и белорусской границам.