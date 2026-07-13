В Домодедово введены ограничения на полеты

Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги

Политолог Корнилов: Отставка премьера Свириденко не изменит политику Украины

Tекст: Олег Исайченко

«Юлия Свириденко являлась, образно говоря, «болванчиком» в украинском политическом поле. По некоторым данным, несколько лет назад Андрей Ермак брал ее на различные мероприятия, поскольку ей по должности полагался отдельный самолет, а ему – нет», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

«В целом работа Свириденко на встречах заключалась в том, чтобы мило улыбаться и молчать», – продолжил спикер. Он не видит связи между отставкой премьера и новой политической стратегией, объявленной Владимиром Зеленским.

В целом эксперт прогнозирует отсутствие смены характера украинской внешней политики. «Вся «стратегия» Киева сводится исключительно к тому, что попрошайничать у Запада. Это задача каждого министра, отправляющегося за границу – привезти соглашение хотя бы на миллион долларов. А если визит планируется в одну из стран Прибалтики – то речь идет о сотнях тысяч», – отметил политолог.

Собеседник напомнил, что претенденты на пост главы правительства не объявлены, а неофициально называются министр обороны Михаил Федоров, глава правления НАО «Нафтогаз» Сергей Корецкий и экс-премьер Денис Шмыгаль.

«В обойме Зеленского нет человека, который был бы сколь-нибудь влиятелен или известен на Западе. Тот же Корецкий возглавлял процессы латания украинского нефтегазового комплекса после российских ударов в рамках СВО. Я бы не назвал его каким-то особенным стратегом или менеджером», – резюмировал Корнилов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главу правительства Юлию Свириденко. «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил он, добавив, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

Зеленский объявил о «новой политической стратегии» Украины. Также, по его словам, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Киеве началась борьба за власть на фоне перехода России к «системным ударам по центрам принятия решений в Киеве».