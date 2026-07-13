Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.0 комментариев
Инфекционист предупредила об опасности «зуда купальщика» для детей
Инфекционист Кандоба предупредила об опасности зуда купальщика для детей
В российских регионах участились случаи церкариоза, вызывающего сильные аллергические реакции и гнойные воспаления на детской коже после купания, сообщила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
Летом в России отмечается рост заболеваемости церкариозом, известным как «зуд купальщика», пояснила Кандоба, передает телеканал 360.
Заболевание представляет собой аллергическую реакцию на личинки паразитов, обитающих в местах скопления пресноводных моллюсков и водоплавающих птиц.
Попадая на кожу, личинки пытаются проникнуть внутрь, провоцируя сильное раздражение. У детей появляются красные пятна, волдыри и нестерпимый зуд. Расчесывание сыпи приводит к микротравмам, через которые проникает вторичная бактериальная инфекция, требующая лечения антибиотиками. Особой опасности подвергаются дети-аллергики и пациенты с атопическим дерматитом.
«Дополнительную угрозу создают водоемы с цветущей водой: активно размножающиеся сине-зеленые водоросли выделяют токсины, способные негативно воздействовать на нервную систему и печень ребенка», – уточнила специалист.
Медики рекомендуют избегать необорудованных пляжей и мест цветения воды. При случайном купании в таких водоемах необходимо быстро ополоснуть ребенка чистой водой и тщательно вытереть.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Алексей Парамонов назвал наличие водоплавающих птиц главным признаком непригодного для плавания водоема.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснял всплеск заболеваемости церкариозом аномально теплой погодой.
Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил о тяжелом течении шистосомозного дерматита у детей.